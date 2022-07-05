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Hatay'da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin 912 lira ceza
Hatay'da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin 912 lira ceza
Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaban hayatı geliştirme sahasında yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin 912 lira ceza uygulandı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T18:28+0300
2022-07-05T18:28+0300
yaşam
dağ keçisi
ceza
hatay
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Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında avcılık yapıldığı ihbarı üzerine bölgede inceleme başlattı.Ekipler, yaban keçisi (Capra aegagrus) avladığını tespit ettikleri kişiye, 4 bin 912 lira idari para ve 250 bin lira tazminat cezası uyguladı.Ayrıca, şüphelinin yanındaki dört sırt çantasında ele geçirilen yaban keçisi eti ile tüfeğe el konuldu.
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dağ keçisi, ceza, hatay

Hatay'da yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin 912 lira ceza

18:28 05.07.2022
© DHAKonya Bölge İdare Mahkemesi: Yaban koyunu ve yaban keçisi av ihalesi iptal
Konya Bölge İdare Mahkemesi: Yaban koyunu ve yaban keçisi av ihalesi iptal - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© DHA
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Hatay'ın Arsuz ilçesinde yaban hayatı geliştirme sahasında yaban keçisi avlayan kişiye 254 bin 912 lira ceza uygulandı.
Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında avcılık yapıldığı ihbarı üzerine bölgede inceleme başlattı.
Ekipler, yaban keçisi (Capra aegagrus) avladığını tespit ettikleri kişiye, 4 bin 912 lira idari para ve 250 bin lira tazminat cezası uyguladı.
Ayrıca, şüphelinin yanındaki dört sırt çantasında ele geçirilen yaban keçisi eti ile tüfeğe el konuldu.
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