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https://tr.sputniknews.com/20220705/ingilterede-bakan-istifalari-sonrasi-muhalefet-hukumetin-cokmekte-oldugunu-soyledi-1058358333.html
İngiltere'de bakan istifaları sonrası muhalefet, hükümetin çökmekte olduğunu söyledi
İngiltere'de bakan istifaları sonrası muhalefet, hükümetin çökmekte olduğunu söyledi
İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın kabineden istifalarının ardından... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T23:32+0300
2022-07-05T23:33+0300
dünya
ingiltere
boris johnson
keir starmer
istifa
işçi partisi (ingiltere)
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Starmer, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepki gösteren Javid ve Sunak'ın art arda istifasının ardından yaptığı açıklamada, iki bakanı, Johnson'ın "suç ortakları" olmakla suçladı.Keir Starmer, "(Johnson) Kanunları çiğnediğinde, defalarca yalan söylediğinde, İngiliz halkının fedakarlıklarıyla alay ettiğinde onu desteklediler." ifadesini kullandı.İki bakanın aylar önce istifa etmesi gerektiğini belirten Starmer, "İngiliz halkı aldanmayacak. Muhafazakar Parti bozuldu ve bir adamı değiştirmek bunu düzeltmez. Sadece gerçek bir hükümet değişikliği İngiltere'ye ihtiyaç duyduğu yeni başlangıcı sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.Gelecek birkaç hafta içinde bir seçim çağrısı yapılırsa, bunu destekleyip desteklemeyeceği sorulduğunda Starmer, "Evet. İngiltere için yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Bir hükümet değişikliğine ihtiyacımız var." yanıtını verdi.Sağlık Bakanı ile Maliye Bakanı art arda istifa ettiİngiltere Sağlık Bakanı Javid ile Maliye Bakanı Sunak art arda kabineden istifa ettiklerini açıklamıştı.Javid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti.Sağlık Bakanı'nın istifa kararından kısa bir süre sonra Maliye Bakanı Sunak da istifa ettiğini açıklamıştı.İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin grup yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen, Pincher'a verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğunu açıklamasının ardından gelmişti.Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan daha önce yapılan açıklamada, Johnson'ın Pincher'la ilgili taciz iddialarından haberdar olmadığı belirtilmişti. Ancak, daha sonra Johnson'ın, 2019'da dışişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde Pincher'la ilgili şikayetler hakkında bilgilendirildiği ortaya çıkmıştı.Bakanların istifalarından hemen önce Johnson, Pincher'a verdiği görev nedeniyle özür dilemiş, büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.Johnson istifa baskısı altındaydıJohnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.Lideri olduğu Muhafazakar Parti 6 Haziran'da güven oylamasını gitmiş, ancak Johnson, 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220705/ingilterede-maliye-ve-saglik-bakanlari-istifa-etti-1058350298.html
https://tr.sputniknews.com/20220606/ingiltere-basbakani-johnson-partisinden-guvenoyu-aldi-1057059946.html
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ingiltere, boris johnson, keir starmer, istifa, işçi partisi (ingiltere)

İngiltere'de bakan istifaları sonrası muhalefet, hükümetin çökmekte olduğunu söyledi

23:32 05.07.2022 (güncellendi: 23:33 05.07.2022)
© REUTERS / Simon DawsonKeir Starmer
Keir Starmer - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© REUTERS / Simon Dawson
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İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın kabineden istifalarının ardından hükümetin çökmekte olduğunu iddia etti.
Starmer, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a tepki gösteren Javid ve Sunak'ın art arda istifasının ardından yaptığı açıklamada, iki bakanı, Johnson'ın "suç ortakları" olmakla suçladı.
Keir Starmer, "(Johnson) Kanunları çiğnediğinde, defalarca yalan söylediğinde, İngiliz halkının fedakarlıklarıyla alay ettiğinde onu desteklediler." ifadesini kullandı.
İki bakanın aylar önce istifa etmesi gerektiğini belirten Starmer, "İngiliz halkı aldanmayacak. Muhafazakar Parti bozuldu ve bir adamı değiştirmek bunu düzeltmez. Sadece gerçek bir hükümet değişikliği İngiltere'ye ihtiyaç duyduğu yeni başlangıcı sağlayabilir." değerlendirmesinde bulundu.
Gelecek birkaç hafta içinde bir seçim çağrısı yapılırsa, bunu destekleyip desteklemeyeceği sorulduğunda Starmer, "Evet. İngiltere için yeni bir başlangıca ihtiyacımız var. Bir hükümet değişikliğine ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

Sağlık Bakanı ile Maliye Bakanı art arda istifa etti

İngiltere Sağlık Bakanı Javid ile Maliye Bakanı Sunak art arda kabineden istifa ettiklerini açıklamıştı.
Javid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, artık vicdanen görevine devam edemeyeceğini ve Johnson'a güven duymadığı için istifa ettiğini belirtmişti.
Sağlık Bakanı'nın istifa kararından kısa bir süre sonra Maliye Bakanı Sunak da istifa ettiğini açıklamıştı.
İki bakanın istifa kararı, Johnson'ın, Muhafazakar Parti milletvekili ve partinin grup yöneticisi Chris Pincher'a yönelik taciz suçlamalarından haberdar olmasına rağmen, Pincher'a verdiği görevden dolayı "son derece pişman" olduğunu açıklamasının ardından gelmişti.
Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan daha önce yapılan açıklamada, Johnson'ın Pincher'la ilgili taciz iddialarından haberdar olmadığı belirtilmişti. Ancak, daha sonra Johnson'ın, 2019'da dışişleri bakanı olarak görev yaptığı dönemde Pincher'la ilgili şikayetler hakkında bilgilendirildiği ortaya çıkmıştı.
Bakanların istifalarından hemen önce Johnson, Pincher'a verdiği görev nedeniyle özür dilemiş, büyük pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
DÜNYA
İngiltere'de Boris Johnson'a güvensizlik artıyor: Maliye ve Sağlık bakanları istifa etti
20:44

Johnson istifa baskısı altındaydı

Johnson, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da Kovid-19 salgını sırasında karantina kurallarını ihlal eden partiler düzenlenmesi nedeniyle eleştiri ve istifa baskısı altındaydı.
Bu partilerden biri nedeniyle para cezası da alan Johnson, partisinin bazı milletvekilleri ve muhalefet tarafından parlamentoya yalan söylemekle suçlanmıştı.
Lideri olduğu Muhafazakar Parti 6 Haziran'da güven oylamasını gitmiş, ancak Johnson, 148'e karşı 211 oyla kazanmıştı.
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2022
DÜNYA
İngiltere Başbakanı Johnson, partisinden güvenoyu aldı
6 Haziran , 23:13
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