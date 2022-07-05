İnşaat kazısında Roma dönemi villa kalıntısı ve taban mozaiği bulundu

© AA Defne Belediyesi sponsorluğunda, temel kazısı sırasında rastlanılan kalıntıların bulunduğu alanda bir arkeolog, sanat tarihçisi ve 11 işçiyle kurtarma kazısının devam ettiğini belirten Ersoy, şu bilgileri verdi: "Roma dönemine ait bir villanın taban mozaikleri ve duvar kalıntıları ortaya çıkarıldı. Kalıntılardan ve küçük buluntulardan yola çıkarak buranın 2. ve 5. yüzyıla kadar yerleşim gördüğünü saptadık. Antiochia, Asi Nehri ile Habib-i Neccar Dağları arasında kalan geniş bir alanda yerleşim görmüş. Roma İmparatorluk çağında, Roma ve Konstantinopolis'ten sonra üçüncü büyük kenttir. Yayılım sahası çok geniş. Antiochia'nın Halep kapısından başlayan yolu Defne kapısına kadar ilerliyor ve yol boyunca da yerleşim görüyor. Burası da o döneme ait bir villa ve kalıntılarıdır."