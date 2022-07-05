Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220705/insaat-kazisinda-roma-donemi-villa-kalintisi-ve-taban-mozaigi-bulundu-1058330352.html
İnşaat kazısında Roma dönemi villa kalıntısı ve taban mozaiği bulundu
İnşaat kazısında Roma dönemi villa kalıntısı ve taban mozaiği bulundu
Hatay'ın Defne ilçesindeki bir inşaatın temel kazısında, Roma dönemine ait bir villanın duvar kalıntıları ve geometrik desenli taban mozaiği bulundu. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T13:21+0300
2022-07-05T13:24+0300
hatay
multimedya
inşaat
roma dönemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058329454_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d6a14cbd0c5a8ad1f67fc68f009ab035.jpg
hatay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058329454_80:0:560:360_1920x0_80_0_0_d4f1aa28ae7cb8bc90ad2a0afb9f2822.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hatay, фото, inşaat, roma dönemi

İnşaat kazısında Roma dönemi villa kalıntısı ve taban mozaiği bulundu

13:21 05.07.2022 (güncellendi: 13:24 05.07.2022)
Abone olTelegram
Hatay'ın Defne ilçesindeki bir inşaatın temel kazısında, Roma dönemine ait bir villanın duvar kalıntıları ve geometrik desenli taban mozaiği bulundu.
© AASümerler Mahallesi'nde Aralık 2021'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 8 katlı bir binanın yerine yapılacak inşaatın temel kazısı esnasında tarihi bir yapıyla karşılaşıldı. Durumun Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne bildirmesi üzerine alandaki çalışmalar durdurularak inceleme başlatıldı.
İnşaat kazısında Roma dönemi villa kalıntısı ve taban mozaiği bulundu - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Sümerler Mahallesi'nde Aralık 2021'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan 8 katlı bir binanın yerine yapılacak inşaatın temel kazısı esnasında tarihi bir yapıyla karşılaşıldı. Durumun Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürlüğüne bildirmesi üzerine alandaki çalışmalar durdurularak inceleme başlatıldı.
© AAArkeologlar tarafından alanda yapılan incelemede, kalıntıların Roma dönemine ait bir villanın duvarı olduğu ve tabanında da geometrik bezemeli taban mozaiğinin yer aldığı tespit edildi.
İnşaat kazısında Roma dönemi villa kalıntısı ve taban mozaiği bulundu - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Arkeologlar tarafından alanda yapılan incelemede, kalıntıların Roma dönemine ait bir villanın duvarı olduğu ve tabanında da geometrik bezemeli taban mozaiğinin yer aldığı tespit edildi.
© AAKoruma altına alınan inşaat alanında yaklaşık bir ay önce kurtarma kazıları başlatıldı. Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, Roma İmparatorluğu döneminde adı Antiochia olan kentte o döneme ait çok sayıda eserin izlerine rastlandığını söyledi.
İnşaat kazısında Roma dönemi villa kalıntısı ve taban mozaiği bulundu - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Koruma altına alınan inşaat alanında yaklaşık bir ay önce kurtarma kazıları başlatıldı. Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, Roma İmparatorluğu döneminde adı Antiochia olan kentte o döneme ait çok sayıda eserin izlerine rastlandığını söyledi.
© AADefne Belediyesi sponsorluğunda, temel kazısı sırasında rastlanılan kalıntıların bulunduğu alanda bir arkeolog, sanat tarihçisi ve 11 işçiyle kurtarma kazısının devam ettiğini belirten Ersoy, şu bilgileri verdi: "Roma dönemine ait bir villanın taban mozaikleri ve duvar kalıntıları ortaya çıkarıldı. Kalıntılardan ve küçük buluntulardan yola çıkarak buranın 2. ve 5. yüzyıla kadar yerleşim gördüğünü saptadık. Antiochia, Asi Nehri ile Habib-i Neccar Dağları arasında kalan geniş bir alanda yerleşim görmüş. Roma İmparatorluk çağında, Roma ve Konstantinopolis'ten sonra üçüncü büyük kenttir. Yayılım sahası çok geniş. Antiochia'nın Halep kapısından başlayan yolu Defne kapısına kadar ilerliyor ve yol boyunca da yerleşim görüyor. Burası da o döneme ait bir villa ve kalıntılarıdır."
İnşaat kazısında Roma dönemi villa kalıntısı ve taban mozaiği bulundu - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Defne Belediyesi sponsorluğunda, temel kazısı sırasında rastlanılan kalıntıların bulunduğu alanda bir arkeolog, sanat tarihçisi ve 11 işçiyle kurtarma kazısının devam ettiğini belirten Ersoy, şu bilgileri verdi: "Roma dönemine ait bir villanın taban mozaikleri ve duvar kalıntıları ortaya çıkarıldı. Kalıntılardan ve küçük buluntulardan yola çıkarak buranın 2. ve 5. yüzyıla kadar yerleşim gördüğünü saptadık. Antiochia, Asi Nehri ile Habib-i Neccar Dağları arasında kalan geniş bir alanda yerleşim görmüş. Roma İmparatorluk çağında, Roma ve Konstantinopolis'ten sonra üçüncü büyük kenttir. Yayılım sahası çok geniş. Antiochia'nın Halep kapısından başlayan yolu Defne kapısına kadar ilerliyor ve yol boyunca da yerleşim görüyor. Burası da o döneme ait bir villa ve kalıntılarıdır."
© AAErsoy, kazı çalışmalarında, villa duvar kalıntılarının ve taban mozaiğinin bir kısmının zarar gördüğünü tespit ettiklerini söyledi. Etrafta katlı binaların bulunması nedeniyle kurtarma kazısının genişleme imkanının olmadığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti: "Önümüzdeki günlerde tarihi kalıntıların bulunduğu alanın devam edip etmediğini tespit etmek için yandaki parselde bir sondaj açacağız ve koruma kuruluna konuyu sunacağız. Daha sonra eserlerin taşınıp taşınmayacağına karar verilecek."
İnşaat kazısında Roma dönemi villa kalıntısı ve taban mozaiği bulundu - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Ersoy, kazı çalışmalarında, villa duvar kalıntılarının ve taban mozaiğinin bir kısmının zarar gördüğünü tespit ettiklerini söyledi. Etrafta katlı binaların bulunması nedeniyle kurtarma kazısının genişleme imkanının olmadığını aktaran Ersoy, şunları kaydetti: "Önümüzdeki günlerde tarihi kalıntıların bulunduğu alanın devam edip etmediğini tespit etmek için yandaki parselde bir sondaj açacağız ve koruma kuruluna konuyu sunacağız. Daha sonra eserlerin taşınıp taşınmayacağına karar verilecek."
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала