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https://tr.sputniknews.com/20220705/iranda-37-kiside-kolera-tespit-edildi-1058345936.html
İran'da 37 kişide kolera tespit edildi
İran'da 37 kişide kolera tespit edildi
İran'da 37 kişinin kolera hastalığına yakalandığı bildirildi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T19:26+0300
2022-07-05T19:26+0300
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sağlık Bakanlığı Gıda ve Su Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Dairesi Başkanı Meryem Mesudifer, komşu ülkelerde görülen koleranın yolcu trafiğiyle İran'da yayılmasını engellemek için hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.Mesudifer, şu ana kadar İran genelinde 37 kişide kolera tespit edildiğini ve can kaybı olmadığını söyledi.Koleradan şüphelenilen hastaların bakım ve tedavisine yönelik ulusal yönergelerin Sağlık Bilimleri Üniversitelerine iletildiğini aktaran Mesudifer, "Bu hastalık, temiz içme suyuna yetersiz erişim ve uygun olmayan kanalizasyon toplama sisteminden kaynaklanır ve oldukça bulaşıcıdır. Enfekte kişilerin çoğu ya hiç belirti göstermez ya da hafif semptomlara sahip olsa da bazı durumlarda hastaların ölümüne yol açabilir" ifadelerini kullandı.Son dönemde Irak'ın kuzeyindeki Erbil, Süleymaniye ve Kerkük kentlerinde kolera vakalarına rastlanmış, 21 Haziran'da Kerkük'te bir kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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iran, irna, kolera, kolera salgını

İran'da 37 kişide kolera tespit edildi

19:26 05.07.2022
CC0 / / kolera
kolera - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
CC0 / /
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İran'da 37 kişinin kolera hastalığına yakalandığı bildirildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sağlık Bakanlığı Gıda ve Su Yoluyla Bulaşan Hastalıklar Dairesi Başkanı Meryem Mesudifer, komşu ülkelerde görülen koleranın yolcu trafiğiyle İran'da yayılmasını engellemek için hijyen kurallarına uyulması gerektiğini belirtti.
Mesudifer, şu ana kadar İran genelinde 37 kişide kolera tespit edildiğini ve can kaybı olmadığını söyledi.
Koleradan şüphelenilen hastaların bakım ve tedavisine yönelik ulusal yönergelerin Sağlık Bilimleri Üniversitelerine iletildiğini aktaran Mesudifer, "Bu hastalık, temiz içme suyuna yetersiz erişim ve uygun olmayan kanalizasyon toplama sisteminden kaynaklanır ve oldukça bulaşıcıdır. Enfekte kişilerin çoğu ya hiç belirti göstermez ya da hafif semptomlara sahip olsa da bazı durumlarda hastaların ölümüne yol açabilir" ifadelerini kullandı.
Son dönemde Irak'ın kuzeyindeki Erbil, Süleymaniye ve Kerkük kentlerinde kolera vakalarına rastlanmış, 21 Haziran'da Kerkük'te bir kişinin bu hastalıktan hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
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