https://tr.sputniknews.com/20220705/israil-basbakani-lapid-iran-krizi-ortadoguda-nukleer-silahlanma-yarisina-yol-acacak-1058355834.html

İsrail Başbakanı Lapid: İran krizi Ortadoğu’da nükleer silahlanma yarışına yol açacak

İsrail Başbakanı Lapid: İran krizi Ortadoğu’da nükleer silahlanma yarışına yol açacak

İsrail Başbakanı Yair Lapid, İran krizinin yarattığı durumun, Ortadoğu bölgesinde nükleer silahlanma yarışına yol açacağını ve dünya genelindeki barışı riske... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T22:31+0300

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2022-07-05T22:31+0300

dünya

israil

yair lapid

başbakan

iran

nükleer

kriz

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Yair Lapid, “İran, bilgiyi tüm dünyadan saklıyor, uranyumu izin verilenin üzerinde zenginleştiriyor, nükleer tesislerindeki gözlem kameralarını söküyor. Tüm bunlar karşısında dünyanın tepki vermesi gerekiyor” ifadesini kullandı.Macron’un, İran’la yeni anlaşmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen ilk lider olduğuna dikkat çeken Lapid, “İran’ın eşik devlet olmasına izin vermeyecek daha etkili, sert, vadesiz ve koordineli uluslararası baskı öngören anlaşmaya ihtiyaç var” dedi.Mevcut durumun eskisi gibi devam edemeyeceğini söyleyen İsrailli politikacı, “Bu, Ortadoğu’da nükleer silahlanma yarışına yol açacak ve dünya genelindeki barışını tehlikeye aracak” diye ekledi.

https://tr.sputniknews.com/20220705/israil-turkiyedeki-ekonomi-ve-ticaret-ataseligini-yeniden-acacak-1058336742.html

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israil, yair lapid, başbakan, iran, nükleer, kriz