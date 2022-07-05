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https://tr.sputniknews.com/20220705/israil-basbakani-lapid-iran-krizi-ortadoguda-nukleer-silahlanma-yarisina-yol-acacak-1058355834.html
İsrail Başbakanı Lapid: İran krizi Ortadoğu’da nükleer silahlanma yarışına yol açacak
İsrail Başbakanı Lapid: İran krizi Ortadoğu’da nükleer silahlanma yarışına yol açacak
İsrail Başbakanı Yair Lapid, İran krizinin yarattığı durumun, Ortadoğu bölgesinde nükleer silahlanma yarışına yol açacağını ve dünya genelindeki barışı riske... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T22:31+0300
2022-07-05T22:31+0300
dünya
israil
yair lapid
başbakan
iran
nükleer
kriz
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Yair Lapid, “İran, bilgiyi tüm dünyadan saklıyor, uranyumu izin verilenin üzerinde zenginleştiriyor, nükleer tesislerindeki gözlem kameralarını söküyor. Tüm bunlar karşısında dünyanın tepki vermesi gerekiyor” ifadesini kullandı.Macron’un, İran’la yeni anlaşmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen ilk lider olduğuna dikkat çeken Lapid, “İran’ın eşik devlet olmasına izin vermeyecek daha etkili, sert, vadesiz ve koordineli uluslararası baskı öngören anlaşmaya ihtiyaç var” dedi.Mevcut durumun eskisi gibi devam edemeyeceğini söyleyen İsrailli politikacı, “Bu, Ortadoğu’da nükleer silahlanma yarışına yol açacak ve dünya genelindeki barışını tehlikeye aracak” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220705/israil-turkiyedeki-ekonomi-ve-ticaret-ataseligini-yeniden-acacak-1058336742.html
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israil, yair lapid, başbakan, iran, nükleer, kriz

İsrail Başbakanı Lapid: İran krizi Ortadoğu’da nükleer silahlanma yarışına yol açacak

22:31 05.07.2022
© REUTERS / Andrew HarnikYair Lapid
Yair Lapid - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© REUTERS / Andrew Harnik
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İsrail Başbakanı Yair Lapid, İran krizinin yarattığı durumun, Ortadoğu bölgesinde nükleer silahlanma yarışına yol açacağını ve dünya genelindeki barışı riske atacağını belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Yair Lapid, “İran, bilgiyi tüm dünyadan saklıyor, uranyumu izin verilenin üzerinde zenginleştiriyor, nükleer tesislerindeki gözlem kameralarını söküyor. Tüm bunlar karşısında dünyanın tepki vermesi gerekiyor” ifadesini kullandı.
Macron’un, İran’la yeni anlaşmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen ilk lider olduğuna dikkat çeken Lapid, “İran’ın eşik devlet olmasına izin vermeyecek daha etkili, sert, vadesiz ve koordineli uluslararası baskı öngören anlaşmaya ihtiyaç var” dedi.
Mevcut durumun eskisi gibi devam edemeyeceğini söyleyen İsrailli politikacı, “Bu, Ortadoğu’da nükleer silahlanma yarışına yol açacak ve dünya genelindeki barışını tehlikeye aracak” diye ekledi.
İsrail Ekonomi Bakanı Orna Barbivay, Mart 2022'deki Kahire ziyaretinde Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanı Nevin Gamea ile ekonomik anlaşmalar imzalarken - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
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