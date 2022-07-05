https://tr.sputniknews.com/20220705/israil-basbakani-lapid-iran-krizi-ortadoguda-nukleer-silahlanma-yarisina-yol-acacak-1058355834.html
İsrail Başbakanı Lapid: İran krizi Ortadoğu’da nükleer silahlanma yarışına yol açacak
İsrail Başbakanı Lapid: İran krizi Ortadoğu’da nükleer silahlanma yarışına yol açacak
İsrail Başbakanı Yair Lapid, İran krizinin yarattığı durumun, Ortadoğu bölgesinde nükleer silahlanma yarışına yol açacağını ve dünya genelindeki barışı riske... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T22:31+0300
2022-07-05T22:31+0300
2022-07-05T22:31+0300
dünya
israil
yair lapid
başbakan
iran
nükleer
kriz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1044952282_0:94:1801:1107_1920x0_80_0_0_27150027e57ce0edfe292eb0a18bfb79.jpg
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Yair Lapid, “İran, bilgiyi tüm dünyadan saklıyor, uranyumu izin verilenin üzerinde zenginleştiriyor, nükleer tesislerindeki gözlem kameralarını söküyor. Tüm bunlar karşısında dünyanın tepki vermesi gerekiyor” ifadesini kullandı.Macron’un, İran’la yeni anlaşmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen ilk lider olduğuna dikkat çeken Lapid, “İran’ın eşik devlet olmasına izin vermeyecek daha etkili, sert, vadesiz ve koordineli uluslararası baskı öngören anlaşmaya ihtiyaç var” dedi.Mevcut durumun eskisi gibi devam edemeyeceğini söyleyen İsrailli politikacı, “Bu, Ortadoğu’da nükleer silahlanma yarışına yol açacak ve dünya genelindeki barışını tehlikeye aracak” diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220705/israil-turkiyedeki-ekonomi-ve-ticaret-ataseligini-yeniden-acacak-1058336742.html
israil
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1044952282_100:0:1699:1199_1920x0_80_0_0_f3a0ec10b3981abd4eb6f89b993756f0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
israil, yair lapid, başbakan, iran, nükleer, kriz
İsrail Başbakanı Lapid: İran krizi Ortadoğu’da nükleer silahlanma yarışına yol açacak
Abone ol
İsrail Başbakanı Yair Lapid, İran krizinin yarattığı durumun, Ortadoğu bölgesinde nükleer silahlanma yarışına yol açacağını ve dünya genelindeki barışı riske atacağını belirtti.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuşan İsrail Başbakanı Yair Lapid, “İran, bilgiyi tüm dünyadan saklıyor, uranyumu izin verilenin üzerinde zenginleştiriyor, nükleer tesislerindeki gözlem kameralarını söküyor. Tüm bunlar karşısında dünyanın tepki vermesi gerekiyor” ifadesini kullandı.
Macron’un, İran’la yeni anlaşmaya ihtiyaç olduğunu söyleyen ilk lider olduğuna dikkat çeken Lapid, “İran’ın eşik devlet olmasına izin vermeyecek daha etkili, sert, vadesiz ve koordineli uluslararası baskı öngören anlaşmaya ihtiyaç var” dedi.
Mevcut durumun eskisi gibi devam edemeyeceğini söyleyen İsrailli politikacı, “Bu, Ortadoğu’da nükleer silahlanma yarışına yol açacak ve dünya genelindeki barışını tehlikeye aracak” diye ekledi.