https://tr.sputniknews.com/20220705/israil-turkiyedeki-ekonomi-ve-ticaret-ataseligini-yeniden-acacak-1058336742.html
İsrail, Türkiye’deki ekonomi ve ticaret ataşeliğini yeniden açacak
İsrail, Türkiye’deki ekonomi ve ticaret ataşeliğini yeniden açacak
İsrail Ekonomi Bakanı Orna Barbivay, "Ekonomi ve ticaret ataşeliğinin yeniden açılması, İsrail'in Türkiye ile ekonomik bağları derinleştirme kararlılığının bir... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T16:17+0300
2022-07-05T16:17+0300
2022-07-05T17:11+0300
dünya
israil
türkiye
ticaret ataşeliği
ofis
ekonomi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009'da Davos'ta İsrail'e karşı 'one minute' çıkışı ve İsrail'in 2010'daki Mavi Marmara baskınından beri türlü kriz geçiren İsrail-Türkiye ilişkilerinde bu yıl başlayan düzelme, ekonomiye tahvil edilecek.İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret edip Erdoğan'la görüşmesini Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Yair Lapid'in karşılıklı birbirlerini ağırlamalarının takip etmesi sonrası, ilişkilerde önemli bir gelişme daha yaşandı.İsrail, Türkiye’deki ekonomi ve ticaret ataşeliğini yeniden açacağını açıkladı.'Türkiye'ye ihracat yapan 1500'den fazla İsrailli şirkete yardımcı olmak için'İsrail Ekonomi Bakanı Orna Barbivay, "Ekonomi ve ticaret ataşeliğinin yeniden açılması, İsrail'in Türkiye ile ekonomik bağları derinleştirme kararlılığının bir yansıması" dedi.İsrail ordusunda 33 yıllık kariyerinde tümgeneralliğe terfi eden ilk kadın unvanını alan Barbivay, "Yakında ülkeler arasında 10 yıldan uzun bir süreden sonra ortak ekonomik konferans duyurmaya niyetliyiz" diye ekledi. Ekonomi Bakanı, 'Türkiye'ye ihracat yapan 1500'den fazla İsrailli şirkete yardımcı olmayı amaçladıklarını' belirtti. İkili ticaret hacmi 2021'de yüzde 30 arttıİki ülke, uzun zaman yüksek gerilim hattında kalan diplomatik bağları yeniden kurmak için çalışıyor.İsrail-Filistin ihtilafı konusunda sık sık atışan iki taraf arasında diplomatik ilişkiler, 15 Mayıs 2018'den bu yana büyükelçiliklerdeki maslahatgüzarlar tarafından yürütülüyor. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, 2018 yılında Gazze saldırıları gerekçesiyle Türkiye'de istenmeyen kişi muamelesi yapılarak ülkesine gönderilmişti. İsrail, 2019'da ekonomik temsilini de azaltmıştı.Ancak ekonomik-ticari ilişkiler hiç hız kesmedi. Türkiye İsrail'in en önemli ticari ortaklarından biri olmaya devam ediyor. Öyle ki, ikili ticaret hacmi 2021'de yüzde 30 artarak 7.7 milyar dolara ulaştı.'Diplomatik ilişkilerin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmalar başladı'Çavuşoğlu, 23 Haziran'da Ankara'da Lapid ile düzenlediği ortak basın toplantısında 'diplomatik ilişkilerin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaların başlatıldığını' söyledi. Lapid de turizm ve ekonomi işbirliğinin artırılması için çalışılacağını belirterek "Büyükelçilerimizin yakın zamanda dönüşü için önemli adımlar attık. Umarım bu adımları yakın zamanda tamamlarız" dedi.
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israil, türkiye, ticaret ataşeliği, ofis, ekonomi
İsrail, Türkiye’deki ekonomi ve ticaret ataşeliğini yeniden açacak
16:17 05.07.2022 (güncellendi: 17:11 05.07.2022) Abone ol
İsrail Ekonomi Bakanı Orna Barbivay, "Ekonomi ve ticaret ataşeliğinin yeniden açılması, İsrail'in Türkiye ile ekonomik bağları derinleştirme kararlılığının bir yansıması" dedi. İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, 2018'den beri maslahatgüzar düzeyinde yürütülüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2009'da Davos'ta İsrail'e karşı 'one minute' çıkışı ve İsrail'in 2010'daki Mavi Marmara baskınından beri türlü kriz geçiren İsrail-Türkiye ilişkilerinde bu yıl başlayan düzelme, ekonomiye tahvil edilecek.
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret edip Erdoğan'la görüşmesini Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ile Yair Lapid'in karşılıklı birbirlerini ağırlamalarının takip etmesi sonrası, ilişkilerde önemli bir gelişme daha yaşandı.
İsrail, Türkiye’deki ekonomi ve ticaret ataşeliğini yeniden açacağını açıkladı.
'Türkiye'ye ihracat yapan 1500'den fazla İsrailli şirkete yardımcı olmak için'
İsrail Ekonomi Bakanı Orna Barbivay, "Ekonomi ve ticaret ataşeliğinin yeniden açılması, İsrail'in Türkiye ile ekonomik bağları derinleştirme kararlılığının bir yansıması" dedi.
İsrail ordusunda 33 yıllık kariyerinde tümgeneralliğe terfi eden ilk kadın unvanını alan Barbivay, "Yakında ülkeler arasında 10 yıldan uzun bir süreden sonra ortak ekonomik konferans duyurmaya niyetliyiz" diye ekledi.
Ekonomi Bakanı, 'Türkiye'ye ihracat yapan 1500'den fazla İsrailli şirkete yardımcı olmayı amaçladıklarını' belirtti.
İkili ticaret hacmi 2021'de yüzde 30 arttı
İki ülke, uzun zaman yüksek gerilim hattında kalan diplomatik bağları yeniden kurmak için çalışıyor.
İsrail-Filistin ihtilafı konusunda sık sık atışan iki taraf arasında diplomatik ilişkiler, 15 Mayıs 2018'den bu yana büyükelçiliklerdeki maslahatgüzarlar tarafından yürütülüyor. İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Naeh, 2018 yılında Gazze saldırıları gerekçesiyle Türkiye'de istenmeyen kişi muamelesi yapılarak ülkesine gönderilmişti. İsrail, 2019'da ekonomik temsilini de azaltmıştı.
Ancak ekonomik-ticari ilişkiler hiç hız kesmedi. Türkiye İsrail'in en önemli ticari ortaklarından biri olmaya devam ediyor. Öyle ki, ikili ticaret hacmi 2021'de yüzde 30 artarak 7.7 milyar dolara ulaştı.
'Diplomatik ilişkilerin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmalar başladı'
Çavuşoğlu, 23 Haziran'da Ankara'da Lapid ile düzenlediği ortak basın toplantısında 'diplomatik ilişkilerin büyükelçi seviyesine çıkarılması için çalışmaların başlatıldığını' söyledi. Lapid de turizm ve ekonomi işbirliğinin artırılması için çalışılacağını belirterek "Büyükelçilerimizin yakın zamanda dönüşü için önemli adımlar attık. Umarım bu adımları yakın zamanda tamamlarız" dedi.