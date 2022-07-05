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İsrail'den 11 yılın en büyük faiz artışı
İsrail'den 11 yılın en büyük faiz artışı
İsrail Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırdı. Bu, Stanley Fischer'ın Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaptığı 2011'den beri en büyük faiz... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T01:47+0300
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türkiye
israil
israil merkez bankası
stanley fischer
fed
enflasyon
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İsrail Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1.25'e yükseltti.Bloomberg HT'nin haberine göre banka böylece 3 ay üst üste faiz artırımlarını sürdürdü. Bu, 2011'deki Stanley Fischer döneminden beri Merkez Bankası'nın en büyük faiz artışı olarak kayda geçti.İsrail böylece faiz artışlarında Fed'i takip etti. Fed de 50 baz puan faiz artırarak 1994'ten beri en büyük faiz artışını yapmıştı.İsrail MB Nisan ve Mayıs aylarında da faiz artışına gitmişti. Ülkede enflasyon Mayıs ayında yüzde 4.1 ile 11 yılın zirvesine ulaşmıştı. Bu oran birçok ülkedeki enflasyon rakamlarının altında olsa da küresel gıda ve enerji maliyetlerindeki artış ekonomi üzerinde baskıya neden oluyor. Para birimi şekel'in bu sene dolar karşısında değer kaybetmesi de endişe kaynağı.Piyasalarda bankanın faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Barclays ve Citigroup ekonomistleri bankanın Ağustos toplantısında da 50 baz puan faiz artırmasını bekliyor.
türkiye
israil
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israil, israil merkez bankası, stanley fischer, fed, enflasyon

İsrail'den 11 yılın en büyük faiz artışı

01:47 05.07.2022 (güncellendi: 01:50 05.07.2022)
© AP Photo / Alberto Pezzaliİsrail - bayrak
İsrail - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
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İsrail Merkez Bankası politika faizini 50 baz puan artırdı. Bu, Stanley Fischer'ın Merkez Bankası Başkanı olarak görev yaptığı 2011'den beri en büyük faiz artışı olarak kayda geçti. Banka böylece Nisan'dan beri 3. faiz artışını gerçekleştirdi
İsrail Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 1.25'e yükseltti.
Bloomberg HT'nin haberine göre banka böylece 3 ay üst üste faiz artırımlarını sürdürdü. Bu, 2011'deki Stanley Fischer döneminden beri Merkez Bankası'nın en büyük faiz artışı olarak kayda geçti.
İsrail böylece faiz artışlarında Fed'i takip etti. Fed de 50 baz puan faiz artırarak 1994'ten beri en büyük faiz artışını yapmıştı.
İsrail MB Nisan ve Mayıs aylarında da faiz artışına gitmişti. Ülkede enflasyon Mayıs ayında yüzde 4.1 ile 11 yılın zirvesine ulaşmıştı. Bu oran birçok ülkedeki enflasyon rakamlarının altında olsa da küresel gıda ve enerji maliyetlerindeki artış ekonomi üzerinde baskıya neden oluyor. Para birimi şekel'in bu sene dolar karşısında değer kaybetmesi de endişe kaynağı.
Piyasalarda bankanın faiz artışlarına devam etmesi bekleniyor. Barclays ve Citigroup ekonomistleri bankanın Ağustos toplantısında da 50 baz puan faiz artırmasını bekliyor.
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