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İstanbul'da İETT otobüsü arıza yaptı: Otobüsü yolcular itti
İstanbul'da İETT otobüsü arıza yaptı: Otobüsü yolcular itti
Çengelköy’de yolda arıza yapan İETT otobüsünü yolcular itti. Yolcuların güçlükle arızalanan İETT otobüsünü ittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
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İstanbul'da İETT otobüsü arızalandı.İddiaya göre, güzergahında seyir halinde olan İETT otobüsü arızalanınca yolda kaldı. Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti. Bunun üzerine otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü itmeye çalıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220704/iett-otobusu-manevra-yapti-dusen-yolcu-bel-kemigini-kirdi-1058289024.html
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iett, otobüs, istanbul

İstanbul'da İETT otobüsü arıza yaptı: Otobüsü yolcular itti

16:35 05.07.2022 (güncellendi: 16:59 05.07.2022)
© İHA / SEVGİ CANPOLATİstanbul'da İETT otobüsü arıza yaptı: Otobüsü yolcular itti
İstanbul'da İETT otobüsü arıza yaptı: Otobüsü yolcular itti - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© İHA / SEVGİ CANPOLAT
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Çengelköy’de yolda arıza yapan İETT otobüsünü yolcular itti. Yolcuların güçlükle arızalanan İETT otobüsünü ittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da İETT otobüsü arızalandı.
İddiaya göre, güzergahında seyir halinde olan İETT otobüsü arızalanınca yolda kaldı. Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti.
Bunun üzerine otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü itmeye çalıştı.
İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2022
TÜRKİYE
İETT otobüsü manevra yaptı, düşen yolcu bel kemiğini kırdı
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