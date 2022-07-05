https://tr.sputniknews.com/20220705/istanbulda-iett-otobusu-ariza-yapti-otobusu-yolcular-itti-1058338996.html
İstanbul'da İETT otobüsü arıza yaptı: Otobüsü yolcular itti
İstanbul'da İETT otobüsü arıza yaptı: Otobüsü yolcular itti
Çengelköy’de yolda arıza yapan İETT otobüsünü yolcular itti. Yolcuların güçlükle arızalanan İETT otobüsünü ittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T16:35+0300
2022-07-05T16:35+0300
2022-07-05T16:59+0300
türkiye
iett
otobüs
istanbul
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İstanbul'da İETT otobüsü arızalandı.İddiaya göre, güzergahında seyir halinde olan İETT otobüsü arızalanınca yolda kaldı. Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti. Bunun üzerine otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü itmeye çalıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220704/iett-otobusu-manevra-yapti-dusen-yolcu-bel-kemigini-kirdi-1058289024.html
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iett, otobüs, istanbul
İstanbul'da İETT otobüsü arıza yaptı: Otobüsü yolcular itti
16:35 05.07.2022 (güncellendi: 16:59 05.07.2022) Abone ol
Çengelköy’de yolda arıza yapan İETT otobüsünü yolcular itti. Yolcuların güçlükle arızalanan İETT otobüsünü ittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da İETT otobüsü arızalandı.
İddiaya göre, güzergahında seyir halinde olan İETT otobüsü arızalanınca yolda kaldı. Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti.
Bunun üzerine otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü itmeye çalıştı.