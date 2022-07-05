https://tr.sputniknews.com/20220705/istanbulda-iett-otobusu-ariza-yapti-otobusu-yolcular-itti-1058338996.html

İstanbul'da İETT otobüsü arıza yaptı: Otobüsü yolcular itti

İstanbul'da İETT otobüsü arıza yaptı: Otobüsü yolcular itti

Çengelköy’de yolda arıza yapan İETT otobüsünü yolcular itti. Yolcuların güçlükle arızalanan İETT otobüsünü ittiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T16:35+0300

2022-07-05T16:35+0300

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türkiye

iett

otobüs

istanbul

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İstanbul'da İETT otobüsü arızalandı.İddiaya göre, güzergahında seyir halinde olan İETT otobüsü arızalanınca yolda kaldı. Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti. Bunun üzerine otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü itmeye çalıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220704/iett-otobusu-manevra-yapti-dusen-yolcu-bel-kemigini-kirdi-1058289024.html

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iett, otobüs, istanbul