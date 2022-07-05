https://tr.sputniknews.com/20220705/istanbulda-teror-operasyonu-kacan-supheliyi-ozel-harekat-polisi-yakaladi-1058319220.html

İstanbul’da terör operasyonu: Kaçan şüpheliyi özel harekat polisi yakaladı

İstanbul’da terör operasyonu: Kaçan şüpheliyi özel harekat polisi yakaladı

İstanbul’da sabah saatlerinde Polis Özel Harekat ve Terörle Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda kaçan... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T08:53+0300

2022-07-05T08:53+0300

2022-07-05T08:54+0300

türkiye

operasyon

özel harekat

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyona Polis Özel Harekat destek verdi. Operasyon, Sultangazi başta olmak üzere birçok ilçede eş zamanlı gerçekleşti.Sultangazi’de şafak operasyonuSultangazi’de Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak’ta 6 katlı binanın bodrum katına yapılan operasyonda binanın giriş kapısı polis ekiplerinin uyarısı sonucu açılmadı. Yapılan uyarılar sonucu kapı açılmayınca Polis özel Harekat Ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Bu esnada aranan şüpheli binanın diğer kapısından kaçmaya başladı.Kaçan şüphelinin peşine düşen özel harekat polisi bir süre şüpheliyi kovaladı. Daha sonra yere otların arasına saklanan şüpheliyi Özel Harekat Polisi fark etti. Bir süre daha kaçan şüpheli Özel Harekat Polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.Bina içerisinde uzun süre arama yapıldıPolis ekipleri bina içerisinde uzun süre arama yaptı. Özel Harekat Polisleri ise bina etrafında güvenlik önlemi aldı. Bina içerisinde yapılan incelemeler sonrası bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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operasyon, özel harekat