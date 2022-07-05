Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220705/istanbulda-teror-operasyonu-kacan-supheliyi-ozel-harekat-polisi-yakaladi-1058319220.html
İstanbul’da terör operasyonu: Kaçan şüpheliyi özel harekat polisi yakaladı
İstanbul’da terör operasyonu: Kaçan şüpheliyi özel harekat polisi yakaladı
İstanbul’da sabah saatlerinde Polis Özel Harekat ve Terörle Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda kaçan... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T08:53+0300
2022-07-05T08:54+0300
türkiye
operasyon
özel harekat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058319074_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2c55b26e766248d27233c09a9ab0bb5.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyona Polis Özel Harekat destek verdi. Operasyon, Sultangazi başta olmak üzere birçok ilçede eş zamanlı gerçekleşti.Sultangazi’de şafak operasyonuSultangazi’de Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak’ta 6 katlı binanın bodrum katına yapılan operasyonda binanın giriş kapısı polis ekiplerinin uyarısı sonucu açılmadı. Yapılan uyarılar sonucu kapı açılmayınca Polis özel Harekat Ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Bu esnada aranan şüpheli binanın diğer kapısından kaçmaya başladı.Kaçan şüphelinin peşine düşen özel harekat polisi bir süre şüpheliyi kovaladı. Daha sonra yere otların arasına saklanan şüpheliyi Özel Harekat Polisi fark etti. Bir süre daha kaçan şüpheli Özel Harekat Polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.Bina içerisinde uzun süre arama yapıldıPolis ekipleri bina içerisinde uzun süre arama yaptı. Özel Harekat Polisleri ise bina etrafında güvenlik önlemi aldı. Bina içerisinde yapılan incelemeler sonrası bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058319074_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b74a9f4964268ab1ea7a2f197bda76c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
operasyon, özel harekat

İstanbul’da terör operasyonu: Kaçan şüpheliyi özel harekat polisi yakaladı

08:53 05.07.2022 (güncellendi: 08:54 05.07.2022)
© İHA / İstanbul’da terör operasyonu: Kaçan şüpheliyi özel harekat polisi kıskıvrak yakaladı
İstanbul’da terör operasyonu: Kaçan şüpheliyi özel harekat polisi kıskıvrak yakaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© İHA /
Abone olTelegram
İstanbul’da sabah saatlerinde Polis Özel Harekat ve Terörle Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Operasyonda kaçan şüpheliyi özel harekat polisi yakaladı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından daha önce yapılan teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adreslere şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyona Polis Özel Harekat destek verdi. Operasyon, Sultangazi başta olmak üzere birçok ilçede eş zamanlı gerçekleşti.

Sultangazi’de şafak operasyonu

Sultangazi’de Cumhuriyet Mahallesi Uhud Sokak’ta 6 katlı binanın bodrum katına yapılan operasyonda binanın giriş kapısı polis ekiplerinin uyarısı sonucu açılmadı. Yapılan uyarılar sonucu kapı açılmayınca Polis özel Harekat Ekipleri kapıyı kırarak içeri girdi. Bu esnada aranan şüpheli binanın diğer kapısından kaçmaya başladı.
Kaçan şüphelinin peşine düşen özel harekat polisi bir süre şüpheliyi kovaladı. Daha sonra yere otların arasına saklanan şüpheliyi Özel Harekat Polisi fark etti. Bir süre daha kaçan şüpheli Özel Harekat Polisi tarafından kıskıvrak yakalandı.

Bina içerisinde uzun süre arama yapıldı

Polis ekipleri bina içerisinde uzun süre arama yaptı. Özel Harekat Polisleri ise bina etrafında güvenlik önlemi aldı. Bina içerisinde yapılan incelemeler sonrası bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала