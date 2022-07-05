https://tr.sputniknews.com/20220705/italyada-cinsel-tacizden-ev-hapsinde-tutulan-kanadali-yapimci-haggis-serbest-birakildi-1058311242.html

İtalya'da cinsel tacizden ev hapsinde tutulan Oscar ödüllü yapımcı Haggis serbest bırakıldı

İtalya'da cinsel tacizden ev hapsinde tutulan Oscar ödüllü yapımcı Haggis serbest bırakıldı

İtalya'da gözaltına alınarak ev hapsinde tutulan Oscar ödüllü Kanadalı film yapımcısı Paul Haggis'in serbest kalmasına karar verildi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T01:04+0300

2022-07-05T01:04+0300

2022-07-05T01:05+0300

paul haggis

ev hapsi

serbest bırakma

cinsel taciz

dünya

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/14/1057640063_0:0:3121:1756_1920x0_80_0_0_32915cdfa7425292f193ea437827633b.jpg

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Ostuni kasabasında İngiliz bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 19 Haziran'da gözaltına alınan Paul Haggis için mahkeme, ev hapsi kararını kaldırdı. Ancak mahkeme, iddiaların soruşturulmasının devam etmesi yönünde karar aldı.Mahkemenin, Haggis'i serbest bırakma kararının arkasında, taciz mağduru olduğunu savunan kadında herhangi bir şiddet belirtisi olmamasının bulunduğu kaydedildi.69 yaşındaki Haggis, 'Allora Fest' isimli film festivali için geldiği Ostuni'de 19 Haziran'da bir İngiliz kadının cinsel taciz şikayeti sonrasında gözaltına alınmıştı.Kanadalı film yapımcısı, daha önce 2013 ve 2018'de iki ayrı hadisede yine cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.Paul Haggis, kendi yazıp yönettiği 'Crash' filmiyle 2006 yılında 'En iyi film' ve 'En iyi senaryo' dallarında Oscar kazanmıştı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paul haggis, ev hapsi, serbest bırakma, cinsel taciz