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https://tr.sputniknews.com/20220705/italyada-cinsel-tacizden-ev-hapsinde-tutulan-kanadali-yapimci-haggis-serbest-birakildi-1058311242.html
İtalya'da cinsel tacizden ev hapsinde tutulan Oscar ödüllü yapımcı Haggis serbest bırakıldı
İtalya'da cinsel tacizden ev hapsinde tutulan Oscar ödüllü yapımcı Haggis serbest bırakıldı
İtalya'da gözaltına alınarak ev hapsinde tutulan Oscar ödüllü Kanadalı film yapımcısı Paul Haggis'in serbest kalmasına karar verildi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T01:04+0300
2022-07-05T01:05+0300
paul haggis
ev hapsi
serbest bırakma
cinsel taciz
dünya
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İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Ostuni kasabasında İngiliz bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 19 Haziran'da gözaltına alınan Paul Haggis için mahkeme, ev hapsi kararını kaldırdı. Ancak mahkeme, iddiaların soruşturulmasının devam etmesi yönünde karar aldı.Mahkemenin, Haggis'i serbest bırakma kararının arkasında, taciz mağduru olduğunu savunan kadında herhangi bir şiddet belirtisi olmamasının bulunduğu kaydedildi.69 yaşındaki Haggis, 'Allora Fest' isimli film festivali için geldiği Ostuni'de 19 Haziran'da bir İngiliz kadının cinsel taciz şikayeti sonrasında gözaltına alınmıştı.Kanadalı film yapımcısı, daha önce 2013 ve 2018'de iki ayrı hadisede yine cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.Paul Haggis, kendi yazıp yönettiği 'Crash' filmiyle 2006 yılında 'En iyi film' ve 'En iyi senaryo' dallarında Oscar kazanmıştı.
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paul haggis, ev hapsi, serbest bırakma, cinsel taciz

İtalya'da cinsel tacizden ev hapsinde tutulan Oscar ödüllü yapımcı Haggis serbest bırakıldı

01:04 05.07.2022 (güncellendi: 01:05 05.07.2022)
© AFP 2022 / TIZIANA FABIPaul Haggis
Paul Haggis - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022 / TIZIANA FABI
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İtalya'da gözaltına alınarak ev hapsinde tutulan Oscar ödüllü Kanadalı film yapımcısı Paul Haggis'in serbest kalmasına karar verildi.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Ostuni kasabasında İngiliz bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla 19 Haziran'da gözaltına alınan Paul Haggis için mahkeme, ev hapsi kararını kaldırdı. Ancak mahkeme, iddiaların soruşturulmasının devam etmesi yönünde karar aldı.
Mahkemenin, Haggis'i serbest bırakma kararının arkasında, taciz mağduru olduğunu savunan kadında herhangi bir şiddet belirtisi olmamasının bulunduğu kaydedildi.
69 yaşındaki Haggis, 'Allora Fest' isimli film festivali için geldiği Ostuni'de 19 Haziran'da bir İngiliz kadının cinsel taciz şikayeti sonrasında gözaltına alınmıştı.
Kanadalı film yapımcısı, daha önce 2013 ve 2018'de iki ayrı hadisede yine cinsel taciz suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.
Paul Haggis, kendi yazıp yönettiği 'Crash' filmiyle 2006 yılında 'En iyi film' ve 'En iyi senaryo' dallarında Oscar kazanmıştı.
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