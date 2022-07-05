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İzmir'de yolsuzluk operasyonu: Menderes Belediye Başkanı gözaltında
İzmir'de yolsuzluk operasyonu: Menderes Belediye Başkanı gözaltında
İzmir Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanı Mustafa Kayalar ve belediye meclis üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T13:04+0300
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türkiye
usulsüzlük
izmir
menderes
belediye başkanı
iş makinesi
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Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.Menderes Belediyesi'nde çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapıldığı ve yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu iddia edildi.Soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı.Dün başlatılan yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 32'ye yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220622/nufus-genel-mudurlugunden-usulsuzluk-iddialarina-yanit-tamamen-hayal-urunu-ve-dedikoduya-dayaniyor-1057768548.html
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izmir
menderes
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usulsüzlük, izmir, menderes, belediye başkanı, iş makinesi

İzmir'de yolsuzluk operasyonu: Menderes Belediye Başkanı gözaltında

13:04 05.07.2022
© DHAİzmir'in Menderes Belediyesi'ne 'ihale' operasyonu
İzmir'in Menderes Belediyesi'ne 'ihale' operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© DHA
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İzmir Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanı Mustafa Kayalar ve belediye meclis üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı.
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
Menderes Belediyesi'nde çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapıldığı ve yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu iddia edildi.
Soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı.
Dün başlatılan yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 32'ye yükseldi.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 22.06.2022
TÜRKİYE
Nüfus Genel Müdürlüğü'nden usulsüzlük iddialarına yanıt: Tamamen hayal ürünü ve dedikoduya dayanıyor
22 Haziran , 16:08
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