https://tr.sputniknews.com/20220705/izmirde-yolsuzluk-operasyonu-menderes-belediye-baskani-gozaltinda-1058328623.html

İzmir'de yolsuzluk operasyonu: Menderes Belediye Başkanı gözaltında

İzmir'de yolsuzluk operasyonu: Menderes Belediye Başkanı gözaltında

İzmir Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanı Mustafa Kayalar ve belediye meclis üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T13:04+0300

2022-07-05T13:04+0300

2022-07-05T13:04+0300

türkiye

usulsüzlük

izmir

menderes

belediye başkanı

iş makinesi

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Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.Menderes Belediyesi'nde çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapıldığı ve yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu iddia edildi.Soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı.Dün başlatılan yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 32'ye yükseldi.

https://tr.sputniknews.com/20220622/nufus-genel-mudurlugunden-usulsuzluk-iddialarina-yanit-tamamen-hayal-urunu-ve-dedikoduya-dayaniyor-1057768548.html

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izmir

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usulsüzlük, izmir, menderes, belediye başkanı, iş makinesi