https://tr.sputniknews.com/20220705/izmirde-yolsuzluk-operasyonu-menderes-belediye-baskani-gozaltinda-1058328623.html
İzmir'de yolsuzluk operasyonu: Menderes Belediye Başkanı gözaltında
İzmir'de yolsuzluk operasyonu: Menderes Belediye Başkanı gözaltında
İzmir Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanı Mustafa Kayalar ve belediye meclis üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T13:04+0300
2022-07-05T13:04+0300
2022-07-05T13:04+0300
türkiye
usulsüzlük
izmir
menderes
belediye başkanı
iş makinesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058275847_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_757cb2178a585a07ac3841e7cb555aad.jpg
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.Menderes Belediyesi'nde çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapıldığı ve yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu iddia edildi.Soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı.Dün başlatılan yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 32'ye yükseldi.
https://tr.sputniknews.com/20220622/nufus-genel-mudurlugunden-usulsuzluk-iddialarina-yanit-tamamen-hayal-urunu-ve-dedikoduya-dayaniyor-1057768548.html
türkiye
izmir
menderes
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/04/1058275847_99:0:710:458_1920x0_80_0_0_04cce7324347a58c79857ee198758c06.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
usulsüzlük, izmir, menderes, belediye başkanı, iş makinesi
İzmir'de yolsuzluk operasyonu: Menderes Belediye Başkanı gözaltında
Abone ol
İzmir Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında belediye başkanı Mustafa Kayalar ve belediye meclis üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı.
Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.
Menderes Belediyesi'nde çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinde usulsüzlükler yapıldığı ve yaklaşık 10 milyon liralık kamu zararı oluştuğu iddia edildi.
Soruşturması kapsamında Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı.
Dün başlatılan yolsuzluk operasyonunda gözaltı sayısı 32'ye yükseldi.