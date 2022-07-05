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https://tr.sputniknews.com/20220705/kadir-sekerin-tutuklulugunun-devamina-karar-verildi-1058335880.html
Kadir Şeker'in tutukluluğunun devamına karar verildi: Cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü
Kadir Şeker'in tutukluluğunun devamına karar verildi: Cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü
Konya'da 2020 yılında Kadir Şeker, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürmüş, Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T15:26+0300
2022-07-05T15:58+0300
türkiye
kadir şeker
ceza
hapis
hapis cezası
hapis istemi
mahkeme
mahkeme kararı
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Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulduğu için yeniden yargılanan Kadir Şeker, tutukluluğunun devam etmesine karar verildi.Şeker'in cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Şeker ve yakınları, maktul Özgür Duran'ın ailesi ile taraf avukatları katıldı.Daha fazla indirim talep edildiKadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.Yargıtay kararı bozduŞeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtaya gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verildiği belirtilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220617/kadir-seker-5-temmuzda-yeniden-hakim-karsisina-cikacak-1057571893.html
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kadir şeker, ceza, hapis, hapis cezası, hapis istemi, mahkeme, mahkeme kararı

Kadir Şeker'in tutukluluğunun devamına karar verildi: Cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü

15:26 05.07.2022 (güncellendi: 15:58 05.07.2022)
© DHAKadir Şeker
Kadir Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© DHA
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Konya'da 2020 yılında Kadir Şeker, sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürmüş, Şeker'e 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay tarafından bozulan kararda Şeker'in tutukluğuna devam kararı verildi. Şeker'in cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü.
Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32) engel olmak isterken kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan ve cezası Yargıtay tarafından bozulduğu için yeniden yargılanan Kadir Şeker, tutukluluğunun devam etmesine karar verildi.
Şeker'in cezası 10 yıl 10 aya düşürüldü. Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Kadir Şeker ve yakınları, maktul Özgür Duran'ın ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Daha fazla indirim talep edildi

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile arasındaki boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran, hastanede hayatını kaybetmişti.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası haksız tahrik nedeniyle 15 yıla, iyi hal indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Yargıtay kararı bozdu

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtaya gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasının temyiz istemiyle ilgili inceleme yapmıştı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına karar verildiği belirtilmişti.
Kadir Şeker - Sputnik Türkiye, 1920, 17.06.2022
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Kadir Şeker 5 Temmuz'da yeniden hakim karşısına çıkacak
17 Haziran , 21:41
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