https://tr.sputniknews.com/20220705/kazaya-karisan-motosikletteki-yolcu-cok-temiz-dustuk-vallahi-iyi-dustuk-1058339266.html
Kazaya karışan motosikletteki yolcu: Çok temiz düştük, vallahi iyi düştük
Kazaya karışan motosikletteki yolcu: Çok temiz düştük, vallahi iyi düştük
Antalya’nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün motosikletiyle park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T16:46+0300
2022-07-05T16:46+0300
2022-07-05T17:24+0300
alkol
türkiye
kaza
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki Emre Ö.’nün kullandığı motosikletin, yol kenarında park halindeki otomobile arka sol tampondan çarpması sonucunda meydana geldi.Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, yaralı, 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsüne yapılan müdahale sırasında motosiklette yolcu olarak bulunan kadının “Çok temiz düştük ya, vallahi iyi düştük” şeklindeki sözleri dikkat çekti. Trafik ekiplerinin kaza ile ilgili inceleme yaptığı sırada motosiklette yolcu olarak bulunan E.İ.Ö. isimli kadının da rahatsızlandığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.Diğer taraftan hastanede yapılan kontrolde 0.86 promil alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne bin 823 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 aylığına geçici olarak el konuldu.
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alkol, kaza
Kazaya karışan motosikletteki yolcu: Çok temiz düştük, vallahi iyi düştük
16:46 05.07.2022 (güncellendi: 17:24 05.07.2022) Abone ol
Antalya’nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün motosikletiyle park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan kadın yaralandı. Kaza sonrası yaralanan kadın, “Çok temiz düştük, vallahi iyi düştük” dedi.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki Emre Ö.’nün kullandığı motosikletin, yol kenarında park halindeki otomobile arka sol tampondan çarpması sonucunda meydana geldi.
Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, yaralı, 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsüne yapılan müdahale sırasında motosiklette yolcu olarak bulunan kadının “Çok temiz düştük ya, vallahi iyi düştük” şeklindeki sözleri dikkat çekti. Trafik ekiplerinin kaza ile ilgili inceleme yaptığı sırada motosiklette yolcu olarak bulunan E.İ.Ö. isimli kadının da rahatsızlandığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.
Diğer taraftan hastanede yapılan kontrolde 0.86 promil alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne bin 823 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 aylığına geçici olarak el konuldu.