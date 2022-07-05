https://tr.sputniknews.com/20220705/kazaya-karisan-motosikletteki-yolcu-cok-temiz-dustuk-vallahi-iyi-dustuk-1058339266.html

Kazaya karışan motosikletteki yolcu: Çok temiz düştük, vallahi iyi düştük

Kazaya karışan motosikletteki yolcu: Çok temiz düştük, vallahi iyi düştük

Antalya’nın Manavgat ilçesinde alkollü sürücünün motosikletiyle park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T16:46+0300

2022-07-05T16:46+0300

2022-07-05T17:24+0300

alkol

türkiye

kaza

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki Emre Ö.’nün kullandığı motosikletin, yol kenarında park halindeki otomobile arka sol tampondan çarpması sonucunda meydana geldi.Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi vatandaşlar yaparken, yaralı, 112 Acil Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Motosiklet sürücüsüne yapılan müdahale sırasında motosiklette yolcu olarak bulunan kadının “Çok temiz düştük ya, vallahi iyi düştük” şeklindeki sözleri dikkat çekti. Trafik ekiplerinin kaza ile ilgili inceleme yaptığı sırada motosiklette yolcu olarak bulunan E.İ.Ö. isimli kadının da rahatsızlandığı ve hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.Diğer taraftan hastanede yapılan kontrolde 0.86 promil alkollü olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne bin 823 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 aylığına geçici olarak el konuldu.

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alkol, kaza