https://tr.sputniknews.com/20220705/kirklarelinde-yolcu-otobusu-devrildi-biri-cocuk-6-kisi-oldu-25-kisi-yaralandi-1058319712.html

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: Biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: Biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T09:18+0300

2022-07-05T09:18+0300

2022-07-05T09:31+0300

türkiye

kırklareli

trafik kazası

yolcu otobüsü

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Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki otobüs, Kırklareli'nde şarampole devrildi.Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.​​​​​​​Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı. Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi. Kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade eden Ekici, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini kaydetti.

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türkiye

kırklareli

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kırklareli, trafik kazası, yolcu otobüsü