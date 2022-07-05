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https://tr.sputniknews.com/20220705/kirklarelinde-yolcu-otobusu-devrildi-biri-cocuk-6-kisi-oldu-25-kisi-yaralandi-1058319712.html
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: Biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: Biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T09:18+0300
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türkiye
kırklareli
trafik kazası
yolcu otobüsü
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Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki otobüs, Kırklareli'nde şarampole devrildi.Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.​​​​​​​Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı. Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi. Kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade eden Ekici, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-zincirleme-trafik-kazasi-15-arac-birbirine-girdi-1057278436.html
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kırklareli, trafik kazası, yolcu otobüsü

Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: Biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

09:18 05.07.2022 (güncellendi: 09:31 05.07.2022)
© İHA / HÜSEYİN ÇANLIKırklareli'nde kaza
Kırklareli'nde kaza - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© İHA / HÜSEYİN ÇANLI
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Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki otobüs, Kırklareli'nde şarampole devrildi.
Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.​​​​​​​
Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı. Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi.
Kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade eden Ekici, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini kaydetti.
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 15 araç birbirine girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.06.2022
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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 15 araç birbirine girdi
11 Haziran , 16:09
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