https://tr.sputniknews.com/20220705/kirklarelinde-yolcu-otobusu-devrildi-biri-cocuk-6-kisi-oldu-25-kisi-yaralandi-1058319712.html
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: Biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: Biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T09:18+0300
2022-07-05T09:18+0300
2022-07-05T09:31+0300
türkiye
kırklareli
trafik kazası
yolcu otobüsü
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Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki otobüs, Kırklareli'nde şarampole devrildi.Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı. Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi. Kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade eden Ekici, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini kaydetti.
https://tr.sputniknews.com/20220611/ankarada-zincirleme-trafik-kazasi-15-arac-birbirine-girdi-1057278436.html
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kırklareli, trafik kazası, yolcu otobüsü
Kırklareli'nde yolcu otobüsü devrildi: Biri çocuk 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
09:18 05.07.2022 (güncellendi: 09:31 05.07.2022) Abone ol
Kırklareli'nde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Nilüfer Turizm firmasına ait İbrahim Güner idaresindeki otobüs, Kırklareli'nde şarampole devrildi.
Bölgeye çok sayıda sağlık, güvenlik ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Çok sayıda yaralı hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, olay yerine gelerek bilgi aldı. Vali Ekici, Edirne'den Bodrum'a giden yolcu otobüsünün Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrildiğini söyledi.
Kazada 1'i çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 25 kişinin yaralandığını ifade eden Ekici, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dilediğini kaydetti.