https://tr.sputniknews.com/20220705/kurban-yakalama-timi-goreve-hazir-1058336598.html

'Kurban yakalama timi' göreve hazır

'Kurban yakalama timi' göreve hazır

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan "kurban yakalama timi" Kurban Bayramı'nda iş başında olacak. Tim, her sabah Gaziantep Hayvanat Bahçesinde... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T16:14+0300

2022-07-05T16:14+0300

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yaşam

kurban bayramı

gaziantep

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Gaziantep 'kurban yakalama timi' göreve hazır.Kurban Bayramı'nda iş başında olacak tim, her sabah ellerinde uyuşturucu iğne atan tüfek ve kementle antrenman yapıyor.Hayvanat Bahçesi`nde sabah sporunun ardından tatbikat yapan tim, senaryo gereği kaçan kurbanlığı kement ve uyuşturucu iğne atan tüfekle yakaladı.Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, gazetecilere, yakalama timinin bayram süresince gelen ihbarları değerlendireceğini söyledi.Kurbanlıkları kaçan vatandaşların "153 ihbar hattı"nı aramasını isteyen Özsöyler, şöyle konuştu: "Bir aydan beri arkadaşlar, kementler ve uyuşturucu etkiye sahip tabancalarla eğitim alıyorlar. Veteriner eşliğinde hayvanı nereden vuracak, uyuşturacak bunun eğitimi alıyorlar. İnşallah kurbanlıkların kaçmasını istemiyoruz ama kaçan danaları bize ihbar geldiği anda hemen harekete geçerek vatandaşa destek olacağız. Bayram süresince veteriner arkadaşlar burada görev yapacaklar. Kaçan kurbanlıkları dron ile tespit etmeye çalışacağız. "

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kurban bayramı, gaziantep