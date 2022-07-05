https://tr.sputniknews.com/20220705/mersinde-bir-erkek-esini-ve-3-yasindaki-oglunu-oldurup-intihar-etti-1058358705.html

Mersin'de bir erkek, eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti

Mersin'de bir erkek, eşini ve 3 yaşındaki oğlunu öldürüp intihar etti

Mersin'de 31 yaşındaki Ali Dilek isimli erkek, 25 yaşındaki eşi Nurgül Gülsoy Dilek ile 3 yaşındaki oğlu Yiğit'i tabancayla vurarak öldürüp, aynı silahla... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T23:43+0300

2022-07-05T23:43+0300

2022-07-05T23:43+0300

türkiye

mersin

kadın cinayeti

çocuk

katil

baba

intihar

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Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir sitede meydana geldi.Apartmanın birinci katında oturan Dilek ailesinin evinden peş peşe silah sesleri duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekibi, evin zilini çaldı ancak açan olmayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekibinin kapıyı açmasıyla eve giren polis ekipleri, katil Ali Dilek, eşi Nurgül Gülsoy Dilek ve 3 yaşındaki oğulları Yiğit’i başından tabanca ile vurulmuş halde buldu. Polisin ardından eve giren sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne-baba ve çocuklarının yaşamını yitirdiği belirlendi.Polisin olay yerinde yaptığı ilk incelemede Ali Dilek’in, eşini ve oğlunu öldürdükten sonra aynı silahlı intihar ettiği tespit edildi. Anne, katil baba ve çocuklarının cenazesi, savcı ve polisin incelemesinin tamamlanmasının ardından morga kaldırıldı.

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mersin, kadın cinayeti, çocuk, katil, baba, intihar