https://tr.sputniknews.com/20220705/peskov-rusyanin-altin-ve-doviz-rezervlerinin-ukrayna-cikarlari-icin-kullanilmasi-yasadisi-olur-1058334500.html

Peskov: Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin Ukrayna çıkarları için kullanılması yasadışı olur

Peskov: Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin Ukrayna çıkarları için kullanılması yasadışı olur

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın dondurulmuş altın ve döviz rezervlerinin Ukrayna'nın restorasyonu için kullanılmasının kesinlikle yasadışı olacağını... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T14:37+0300

2022-07-05T14:37+0300

2022-07-05T14:37+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

döviz

altın

kremlin

dmitriy peskov

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Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, Kiev'in ve bazı Batı ülkelerinin Rusya’nın dondurulmuş altın ve döviz rezervlerinin Ukrayna'nın restorasyonu için kullanılması yönündeki çağrılarını yorumladı.“Elbette ki bu tür eylemler kesinlikle yasadışı, uluslararası hukukun tüm norm ve kurallarına aykırı olacak ve Rusya kesinlikle buna karşı çıkacaktır” diyen Peskov, “Elbette biz, bu yasadışı durumun çözülmesi açısından etkili olabilecek önlemleri inceliyoruz" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220626/biden-ve-johnson-g7-zirvesinde-rus-altini-ithalatina-yasak-karari-aciklanacak-1057954639.html

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rusya, ukrayna, döviz, altın, kremlin, dmitriy peskov