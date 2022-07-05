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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220705/peskov-rusyanin-altin-ve-doviz-rezervlerinin-ukrayna-cikarlari-icin-kullanilmasi-yasadisi-olur-1058334500.html
Peskov: Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin Ukrayna çıkarları için kullanılması yasadışı olur
Peskov: Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin Ukrayna çıkarları için kullanılması yasadışı olur
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın dondurulmuş altın ve döviz rezervlerinin Ukrayna'nın restorasyonu için kullanılmasının kesinlikle yasadışı olacağını... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T14:37+0300
2022-07-05T14:37+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
döviz
altın
kremlin
dmitriy peskov
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Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, Kiev'in ve bazı Batı ülkelerinin Rusya’nın dondurulmuş altın ve döviz rezervlerinin Ukrayna'nın restorasyonu için kullanılması yönündeki çağrılarını yorumladı.“Elbette ki bu tür eylemler kesinlikle yasadışı, uluslararası hukukun tüm norm ve kurallarına aykırı olacak ve Rusya kesinlikle buna karşı çıkacaktır” diyen Peskov, “Elbette biz, bu yasadışı durumun çözülmesi açısından etkili olabilecek önlemleri inceliyoruz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220626/biden-ve-johnson-g7-zirvesinde-rus-altini-ithalatina-yasak-karari-aciklanacak-1057954639.html
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rusya, ukrayna, döviz, altın, kremlin, dmitriy peskov

Peskov: Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin Ukrayna çıkarları için kullanılması yasadışı olur

14:37 05.07.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov,
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© Sputnik / Сергей Гунеев
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın dondurulmuş altın ve döviz rezervlerinin Ukrayna'nın restorasyonu için kullanılmasının kesinlikle yasadışı olacağını, Moskova'nın buna kesinlikle karşı olduğunu belirtti.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, Kiev'in ve bazı Batı ülkelerinin Rusya’nın dondurulmuş altın ve döviz rezervlerinin Ukrayna'nın restorasyonu için kullanılması yönündeki çağrılarını yorumladı.
“Elbette ki bu tür eylemler kesinlikle yasadışı, uluslararası hukukun tüm norm ve kurallarına aykırı olacak ve Rusya kesinlikle buna karşı çıkacaktır” diyen Peskov, “Elbette biz, bu yasadışı durumun çözülmesi açısından etkili olabilecek önlemleri inceliyoruz" ifadelerini kullandı.
Rusya - Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.06.2022
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