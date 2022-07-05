https://tr.sputniknews.com/20220705/peskov-rusyanin-altin-ve-doviz-rezervlerinin-ukrayna-cikarlari-icin-kullanilmasi-yasadisi-olur-1058334500.html
Peskov: Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin Ukrayna çıkarları için kullanılması yasadışı olur
Peskov: Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin Ukrayna çıkarları için kullanılması yasadışı olur
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın dondurulmuş altın ve döviz rezervlerinin Ukrayna'nın restorasyonu için kullanılmasının kesinlikle yasadışı olacağını... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T14:37+0300
2022-07-05T14:37+0300
2022-07-05T14:37+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
döviz
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kremlin
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Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, Kiev'in ve bazı Batı ülkelerinin Rusya’nın dondurulmuş altın ve döviz rezervlerinin Ukrayna'nın restorasyonu için kullanılması yönündeki çağrılarını yorumladı.“Elbette ki bu tür eylemler kesinlikle yasadışı, uluslararası hukukun tüm norm ve kurallarına aykırı olacak ve Rusya kesinlikle buna karşı çıkacaktır” diyen Peskov, “Elbette biz, bu yasadışı durumun çözülmesi açısından etkili olabilecek önlemleri inceliyoruz" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220626/biden-ve-johnson-g7-zirvesinde-rus-altini-ithalatina-yasak-karari-aciklanacak-1057954639.html
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rusya, ukrayna, döviz, altın, kremlin, dmitriy peskov
Peskov: Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin Ukrayna çıkarları için kullanılması yasadışı olur
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın dondurulmuş altın ve döviz rezervlerinin Ukrayna'nın restorasyonu için kullanılmasının kesinlikle yasadışı olacağını, Moskova'nın buna kesinlikle karşı olduğunu belirtti.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Peskov, Kiev'in ve bazı Batı ülkelerinin Rusya’nın dondurulmuş altın ve döviz rezervlerinin Ukrayna'nın restorasyonu için kullanılması yönündeki çağrılarını yorumladı.
“Elbette ki bu tür eylemler kesinlikle yasadışı, uluslararası hukukun tüm norm ve kurallarına aykırı olacak ve Rusya kesinlikle buna karşı çıkacaktır” diyen Peskov, “Elbette biz, bu yasadışı durumun çözülmesi açısından etkili olabilecek önlemleri inceliyoruz" ifadelerini kullandı.