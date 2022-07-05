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https://tr.sputniknews.com/20220705/petshoplarda-canli-hayvan-satisi-donemi-bitiyor-cozum-uretim-ve-satisin-belli-sure-durdurulmasi-1058336168.html
Petshoplarda canlı hayvan satışı dönemi bitiyor: 'Çözüm, üretim ve satışın belli süre durdurulması’
Petshoplarda canlı hayvan satışı dönemi bitiyor: 'Çözüm, üretim ve satışın belli süre durdurulması’
Geçen yıl mecliste kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu’na göre 14 Temmuz’dan itibaren petshoplarda canlı hayvan satışı yasaklanacak. Fakat hayvanseverler bu... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T15:44+0300
2022-07-05T15:44+0300
türkiye
pet hayvan
pet shop
kedi yavrusu
köpek
yavru köpek
satış
e-satış
tbmm
hayvan
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Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle petshoplarda sergilenerek hayvan satışı yapılması 14 Temmuz 2022'den itibaren yasaklanacak. Bu tarihten sonra evcil hayvan satışları internet üzerinden ve katalog ile yapılacak.Petshoplarda kedi, köpek gibi hayvanlar bulundurulmayacak. Hayvanların satışı katalog, internet siteleri ve Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından üretim izni verilen yerlerden görsel olarak yapılacak. İl Müdürlükleri tarafından petshoplara yönelik denetimlerde canlı hayvan satışı tespit edilmesi durumda hayvan başına 2 bin 43 lira cezai işlem uygulayacak.‘Bu yasak sorunu çözmez’HAYKONFED Başkan Yardımcısı Haydar Özkan Sputnik’e yaptığı değerlendirmede petshoplardaki yasaklamanın tek başına yetersiz kalacağını belirterek illegal satışlar konusunda uyardı. Özkan “Bu düzenleme hayvanların korunması açısından yeterli olmayacaktı. Yeterli olmadığı gibi kaçak satışın artmasına da neden olacak. Türkiye’de çok sayıda kaçak hayvan üretimi yapılıyor. İnsanlar bunu gelir kapısı haline getirdi. İnternet üzerinden de satışlar gerçekleşiyor. İnternet üzerinden satışları düzenleyen hiçbir yasal düzenleme bulunmuyor. İnternette satışın önlenmesine yönelik tedbir alınmaz ise bunun önüne geçmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.‘Çözüm, üretim ve satışın belli bir süre için durdurulması’Sokaklara terk edilmiş çok sayıda cins hayvanın olduğuna dikkat çeken Özkan “Para ile satılan mal sizin olduğu anda kıymeti, değeri olmuyor. Bir müddet sonra sokağa salınıyor. Sokaklarda o kadar çok cins hayvan var. Bunları engellemenin tek yolu satışı ve üretimin en az üç yıl boyunca kesin olarak yasaklanması gerekiyor. Şu anda sokaklarda hayvan sayısı aldı başını gitti. Hayvanlar kısırlaştırılmıyor. Hayvanlar kontrolsüz ürüyor. Bir de buna cins hayvanlar sokağa salınıyor. 14 Temmuzda petshoplarda katalogdan satış sorunu çözmez” değerlendirmesini yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220406/sus-hayvani-ibaresi-yonetmelikten-kaldirildi-1055350146.html
https://tr.sputniknews.com/20220621/petshopa-biraktiklari-kopekleri-kayboldu-gelin-buradan-kopek-begenin-dediler-1057695366.html
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pet hayvan, pet shop, kedi yavrusu, köpek, yavru köpek, satış, e-satış, tbmm, hayvan, hayvan yasası, haydar özkan

Petshoplarda canlı hayvan satışı dönemi bitiyor: 'Çözüm, üretim ve satışın belli süre durdurulması’

15:44 05.07.2022
© AFP 2022yavru kedi ve köpek
yavru kedi ve köpek - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AFP 2022
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Osman Nuri Cerit
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Geçen yıl mecliste kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu’na göre 14 Temmuz’dan itibaren petshoplarda canlı hayvan satışı yasaklanacak. Fakat hayvanseverler bu sefer de illegal yöntemlerle satışın yapılmasından endişeli. Hayvanseverler hayvan satışının tamamen yasaklanmasını istiyor.
Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle petshoplarda sergilenerek hayvan satışı yapılması 14 Temmuz 2022'den itibaren yasaklanacak. Bu tarihten sonra evcil hayvan satışları internet üzerinden ve katalog ile yapılacak.
Petshoplarda kedi, köpek gibi hayvanlar bulundurulmayacak. Hayvanların satışı katalog, internet siteleri ve Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından üretim izni verilen yerlerden görsel olarak yapılacak. İl Müdürlükleri tarafından petshoplara yönelik denetimlerde canlı hayvan satışı tespit edilmesi durumda hayvan başına 2 bin 43 lira cezai işlem uygulayacak.

‘Bu yasak sorunu çözmez’

HAYKONFED Başkan Yardımcısı Haydar Özkan Sputnik’e yaptığı değerlendirmede petshoplardaki yasaklamanın tek başına yetersiz kalacağını belirterek illegal satışlar konusunda uyardı. Özkan “Bu düzenleme hayvanların korunması açısından yeterli olmayacaktı. Yeterli olmadığı gibi kaçak satışın artmasına da neden olacak. Türkiye’de çok sayıda kaçak hayvan üretimi yapılıyor. İnsanlar bunu gelir kapısı haline getirdi. İnternet üzerinden de satışlar gerçekleşiyor. İnternet üzerinden satışları düzenleyen hiçbir yasal düzenleme bulunmuyor. İnternette satışın önlenmesine yönelik tedbir alınmaz ise bunun önüne geçmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.
Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi ekiplerince geçen hafta donmak üzereyken bulunan ve barınakta tedaviye alınan 63 köpek yavrusunun bakımları tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra bakımları belediye barınağındaki veterinerlerce özenle yapılan köpeklerden 4'ünü hayvanseverler sahiplendi. Özenle bakılan diğer yavrular ise merkezdeki görevlilerce mamayla besleniyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
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‘Çözüm, üretim ve satışın belli bir süre için durdurulması’

Sokaklara terk edilmiş çok sayıda cins hayvanın olduğuna dikkat çeken Özkan “Para ile satılan mal sizin olduğu anda kıymeti, değeri olmuyor. Bir müddet sonra sokağa salınıyor. Sokaklarda o kadar çok cins hayvan var. Bunları engellemenin tek yolu satışı ve üretimin en az üç yıl boyunca kesin olarak yasaklanması gerekiyor. Şu anda sokaklarda hayvan sayısı aldı başını gitti. Hayvanlar kısırlaştırılmıyor. Hayvanlar kontrolsüz ürüyor. Bir de buna cins hayvanlar sokağa salınıyor. 14 Temmuzda petshoplarda katalogdan satış sorunu çözmez” değerlendirmesini yaptı.
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21 Haziran , 13:07
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