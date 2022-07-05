https://tr.sputniknews.com/20220705/petshoplarda-canli-hayvan-satisi-donemi-bitiyor-cozum-uretim-ve-satisin-belli-sure-durdurulmasi-1058336168.html

Petshoplarda canlı hayvan satışı dönemi bitiyor: 'Çözüm, üretim ve satışın belli süre durdurulması’

Petshoplarda canlı hayvan satışı dönemi bitiyor: 'Çözüm, üretim ve satışın belli süre durdurulması’

Geçen yıl mecliste kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu’na göre 14 Temmuz’dan itibaren petshoplarda canlı hayvan satışı yasaklanacak. Fakat hayvanseverler bu... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T15:44+0300

2022-07-05T15:44+0300

2022-07-05T15:44+0300

türkiye

pet hayvan

pet shop

kedi yavrusu

köpek

yavru köpek

satış

e-satış

tbmm

hayvan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/16/1055771876_0:282:2049:1434_1920x0_80_0_0_655a6d2d4c4b8baccd17ba0f1d664333.jpg

Hayvanları Koruma Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle petshoplarda sergilenerek hayvan satışı yapılması 14 Temmuz 2022'den itibaren yasaklanacak. Bu tarihten sonra evcil hayvan satışları internet üzerinden ve katalog ile yapılacak.Petshoplarda kedi, köpek gibi hayvanlar bulundurulmayacak. Hayvanların satışı katalog, internet siteleri ve Tarım ve Orman İl Müdürlükleri tarafından üretim izni verilen yerlerden görsel olarak yapılacak. İl Müdürlükleri tarafından petshoplara yönelik denetimlerde canlı hayvan satışı tespit edilmesi durumda hayvan başına 2 bin 43 lira cezai işlem uygulayacak.‘Bu yasak sorunu çözmez’HAYKONFED Başkan Yardımcısı Haydar Özkan Sputnik’e yaptığı değerlendirmede petshoplardaki yasaklamanın tek başına yetersiz kalacağını belirterek illegal satışlar konusunda uyardı. Özkan “Bu düzenleme hayvanların korunması açısından yeterli olmayacaktı. Yeterli olmadığı gibi kaçak satışın artmasına da neden olacak. Türkiye’de çok sayıda kaçak hayvan üretimi yapılıyor. İnsanlar bunu gelir kapısı haline getirdi. İnternet üzerinden de satışlar gerçekleşiyor. İnternet üzerinden satışları düzenleyen hiçbir yasal düzenleme bulunmuyor. İnternette satışın önlenmesine yönelik tedbir alınmaz ise bunun önüne geçmek mümkün değil” ifadelerini kullandı.‘Çözüm, üretim ve satışın belli bir süre için durdurulması’Sokaklara terk edilmiş çok sayıda cins hayvanın olduğuna dikkat çeken Özkan “Para ile satılan mal sizin olduğu anda kıymeti, değeri olmuyor. Bir müddet sonra sokağa salınıyor. Sokaklarda o kadar çok cins hayvan var. Bunları engellemenin tek yolu satışı ve üretimin en az üç yıl boyunca kesin olarak yasaklanması gerekiyor. Şu anda sokaklarda hayvan sayısı aldı başını gitti. Hayvanlar kısırlaştırılmıyor. Hayvanlar kontrolsüz ürüyor. Bir de buna cins hayvanlar sokağa salınıyor. 14 Temmuzda petshoplarda katalogdan satış sorunu çözmez” değerlendirmesini yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220406/sus-hayvani-ibaresi-yonetmelikten-kaldirildi-1055350146.html

https://tr.sputniknews.com/20220621/petshopa-biraktiklari-kopekleri-kayboldu-gelin-buradan-kopek-begenin-dediler-1057695366.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

pet hayvan, pet shop, kedi yavrusu, köpek, yavru köpek, satış, e-satış, tbmm, hayvan, hayvan yasası, haydar özkan