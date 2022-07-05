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https://tr.sputniknews.com/20220705/piknik-yaparken-orman-yanginina-neden-olan-3-kisi-tutuklandi-1058348450.html
Piknik yaparken orman yangınına neden olan 3 kişi tutuklandı
Piknik yaparken orman yangınına neden olan 3 kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde piknik yaparken orman yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
tekirdağ
piknik
orman
orman yangını
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Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumbağ-Şarköy yolunda devriye gezdiği esnada Yeniköy Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gördü.Ekipler durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye giden ekipler U.C, B.A. ve C.A'nın piknik yaparken yangına neden olduğunu belirledi.İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında 4 dönüm alan ve yaklaşık 100 meşe ağacı zarar gördü.Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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tekirdağ, piknik, orman, orman yangını

Piknik yaparken orman yangınına neden olan 3 kişi tutuklandı

20:06 05.07.2022 (güncellendi: 20:13 05.07.2022)
© DHAİzmir’in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde orman yangını çıktı. Seferihisar'da çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.
İzmir’in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde orman yangını çıktı. Seferihisar'da çıkan yangının büyük oranda kontrol altına alındığı belirtilirken, alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© DHA
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde piknik yaparken orman yangınına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kumbağ-Şarköy yolunda devriye gezdiği esnada Yeniköy Mahallesi'nde ormanlık alandan dumanların yükseldiğini gördü.
Ekipler durumu itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye giden ekipler U.C, B.A. ve C.A'nın piknik yaparken yangına neden olduğunu belirledi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında 4 dönüm alan ve yaklaşık 100 meşe ağacı zarar gördü.
Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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