https://tr.sputniknews.com/20220705/prof-ozgur-demirtas-turkiye-artik-tek-bir-ekonomi-bakaninin-kurtaracagi-seviyeyi-coktan-gecti-1058325248.html
Prof. Özgür Demirtaş: Türkiye artık tek bir Ekonomi Bakanı'nın kurtaracağı seviyeyi çoktan geçti
Prof. Özgür Demirtaş: Türkiye artık tek bir Ekonomi Bakanı'nın kurtaracağı seviyeyi çoktan geçti
Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye ekonomisinin artık yalnızca Hazine ve Maliye Bakanı'nın kurtaracağı seviyeyi çoktan... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T12:07+0300
2022-07-05T12:07+0300
2022-07-05T12:07+0300
ekonomi
özgür demirtaş
ekonomi
türkiye
enflasyon
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Prof. Demirtaş, Arjantin'de enflasyonun yüzde 60'a yükselmesinin ardından Ekonomi Bakanı'nın istifa ettiğine yönelik bir haberi paylaşıp "Çok çok önce istifa edip utandığı söylemesi gerekiyordu. Ama Arjantin işte ne yapacaksın!" diye yazdı.Demirtaş'a bir takipçisi de Ekonomi Bakanı olması durumunda bu sözlerinin karşısına çıkabileceği yorumunu yaptı. Bir başka takipçisi ise "Ekonomi bakanı olmak istediğini düşünmüyorum" dedi.Demirtaş ise şöyle yanıt verdi:"Aynen Öyle. Türkiye artık tek bir Ekonomi Bakanı'nın kurtaracağı seviyeyi çoktan geçti. Maalesef geçti. Ekonominin kurtulması için: Dışişleri, Ticaret, İçişleri, tüm bakanlıkların koordineli bir şekilde aynı yöne hareket etmesi şart, Ekonomi Bakanı tek başına hiçbir şey yapamaz."
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özgür demirtaş, ekonomi, türkiye, enflasyon
Prof. Özgür Demirtaş: Türkiye artık tek bir Ekonomi Bakanı'nın kurtaracağı seviyeyi çoktan geçti
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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye ekonomisinin artık yalnızca Hazine ve Maliye Bakanı'nın kurtaracağı seviyeyi çoktan geçtiğini savundu.
Prof. Demirtaş, Arjantin'de enflasyonun yüzde 60'a yükselmesinin ardından Ekonomi Bakanı'nın istifa ettiğine yönelik bir haberi paylaşıp "Çok çok önce istifa edip utandığı söylemesi gerekiyordu. Ama Arjantin işte ne yapacaksın!" diye yazdı.
Demirtaş'a bir takipçisi de Ekonomi Bakanı olması durumunda bu sözlerinin karşısına çıkabileceği yorumunu yaptı. Bir başka takipçisi ise "Ekonomi bakanı olmak istediğini düşünmüyorum" dedi.
Demirtaş ise şöyle yanıt verdi:
"Aynen Öyle. Türkiye artık tek bir Ekonomi Bakanı'nın kurtaracağı seviyeyi çoktan geçti. Maalesef geçti. Ekonominin kurtulması için: Dışişleri, Ticaret, İçişleri, tüm bakanlıkların koordineli bir şekilde aynı yöne hareket etmesi şart, Ekonomi Bakanı tek başına hiçbir şey yapamaz."