https://tr.sputniknews.com/20220705/prof-ozgur-demirtas-turkiye-artik-tek-bir-ekonomi-bakaninin-kurtaracagi-seviyeyi-coktan-gecti-1058325248.html

Prof. Özgür Demirtaş: Türkiye artık tek bir Ekonomi Bakanı'nın kurtaracağı seviyeyi çoktan geçti

Prof. Özgür Demirtaş: Türkiye artık tek bir Ekonomi Bakanı'nın kurtaracağı seviyeyi çoktan geçti

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye ekonomisinin artık yalnızca Hazine ve Maliye Bakanı'nın kurtaracağı seviyeyi çoktan... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T12:07+0300

2022-07-05T12:07+0300

2022-07-05T12:07+0300

ekonomi

özgür demirtaş

ekonomi

türkiye

enflasyon

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Prof. Demirtaş, Arjantin'de enflasyonun yüzde 60'a yükselmesinin ardından Ekonomi Bakanı'nın istifa ettiğine yönelik bir haberi paylaşıp "Çok çok önce istifa edip utandığı söylemesi gerekiyordu. Ama Arjantin işte ne yapacaksın!" diye yazdı.Demirtaş'a bir takipçisi de Ekonomi Bakanı olması durumunda bu sözlerinin karşısına çıkabileceği yorumunu yaptı. Bir başka takipçisi ise "Ekonomi bakanı olmak istediğini düşünmüyorum" dedi.Demirtaş ise şöyle yanıt verdi:"Aynen Öyle. Türkiye artık tek bir Ekonomi Bakanı'nın kurtaracağı seviyeyi çoktan geçti. Maalesef geçti. Ekonominin kurtulması için: Dışişleri, Ticaret, İçişleri, tüm bakanlıkların koordineli bir şekilde aynı yöne hareket etmesi şart, Ekonomi Bakanı tek başına hiçbir şey yapamaz."

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özgür demirtaş, ekonomi, türkiye, enflasyon