Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220705/psgde-pochettino-donemi-bitti-1058334203.html
PSG'de Pochettino dönemi bitti
PSG'de Pochettino dönemi bitti
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son verildiğini açıkladı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T14:36+0300
2022-07-05T14:37+0300
spor
mauricio pochettino
psg
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104065/78/1040657899_179:0:3023:1600_1920x0_80_0_0_7aef4962b30d86c724379b368e5aa0b8.jpg
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021'in ocak ayında başına geçtiği takımla 84 maça çıkan Pochettino ve ekibine, emeklerinden ötürü teşekkür edildi.Pochettino yönetimindeki PSG, Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Şampiyonlar Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.50 yaşındaki teknik adam daha önce Espanyol, Southampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104065/78/1040657899_534:0:2667:1600_1920x0_80_0_0_9237f3bcbc6d51fb3b2db5189ae8465b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
mauricio pochettino, psg

PSG'de Pochettino dönemi bitti

14:36 05.07.2022 (güncellendi: 14:37 05.07.2022)
© DHATottenham'da Pochettino dönemi sona erdi
Tottenham'da Pochettino dönemi sona erdi - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© DHA
Abone olTelegram
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son verildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021'in ocak ayında başına geçtiği takımla 84 maça çıkan Pochettino ve ekibine, emeklerinden ötürü teşekkür edildi.
Pochettino yönetimindeki PSG, Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Şampiyonlar Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.
50 yaşındaki teknik adam daha önce Espanyol, Southampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала