https://tr.sputniknews.com/20220705/psgde-pochettino-donemi-bitti-1058334203.html
PSG'de Pochettino dönemi bitti
PSG'de Pochettino dönemi bitti
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son verildiğini açıkladı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T14:36+0300
2022-07-05T14:36+0300
2022-07-05T14:37+0300
spor
mauricio pochettino
psg
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021'in ocak ayında başına geçtiği takımla 84 maça çıkan Pochettino ve ekibine, emeklerinden ötürü teşekkür edildi.Pochettino yönetimindeki PSG, Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Şampiyonlar Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.50 yaşındaki teknik adam daha önce Espanyol, Southampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.
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mauricio pochettino, psg
PSG'de Pochettino dönemi bitti
14:36 05.07.2022 (güncellendi: 14:37 05.07.2022) Abone ol
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son verildiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021'in ocak ayında başına geçtiği takımla 84 maça çıkan Pochettino ve ekibine, emeklerinden ötürü teşekkür edildi.
Pochettino yönetimindeki PSG, Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Şampiyonlar Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.
50 yaşındaki teknik adam daha önce Espanyol, Southampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.