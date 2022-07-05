https://tr.sputniknews.com/20220705/psgde-pochettino-donemi-bitti-1058334203.html

PSG'de Pochettino dönemi bitti

PSG'de Pochettino dönemi bitti

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'nun görevine son verildiğini açıkladı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T14:36+0300

2022-07-05T14:36+0300

2022-07-05T14:37+0300

spor

mauricio pochettino

psg

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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021'in ocak ayında başına geçtiği takımla 84 maça çıkan Pochettino ve ekibine, emeklerinden ötürü teşekkür edildi.Pochettino yönetimindeki PSG, Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Şampiyonlar Kupası'nda birer şampiyonluk yaşadı.50 yaşındaki teknik adam daha önce Espanyol, Southampton ve Tottenham'ı çalıştırmıştı.

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mauricio pochettino, psg