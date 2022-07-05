https://tr.sputniknews.com/20220705/psgnin-yeni-teknik-direktoru-galtier-oldu-1058339771.html
PSG'nin yeni teknik direktörü Galtier oldu
PSG'nin yeni teknik direktörü Galtier oldu
PSG'de görevden alınan Mauricio Pochettino'nun yerine Christophe Galtier teknik direktörlüğe getirildi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T16:57+0300
2022-07-05T16:57+0300
2022-07-05T17:05+0300
spor
paris saint-germain (psg)
teknik direktör
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain'den (PSG) yapılan açıklamaya göre, Fransız teknik direktör Galtier ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.55 yaşındaki Galtier kariyerinde Saint-Etienne (2009-2017), Lille (2017-2021) ve Nice (2021-2022) kulüplerini çalıştırdı.2020-21 sezonunda Lille'i Ligue 1 şampiyonluğuna taşıyan Galtier'nin geçen sezon başında bulunduğu Nice, Fransa Kupası'nda final oynadı, ligi ise 5. sırada bitirdi.
https://tr.sputniknews.com/20220705/psgde-pochettino-donemi-bitti-1058334203.html
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paris saint-germain (psg), teknik direktör
PSG'nin yeni teknik direktörü Galtier oldu
16:57 05.07.2022 (güncellendi: 17:05 05.07.2022) Abone ol
PSG'de görevden alınan Mauricio Pochettino'nun yerine Christophe Galtier teknik direktörlüğe getirildi.
Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) son şampiyonu Paris Saint-Germain'den (PSG) yapılan açıklamaya göre, Fransız teknik direktör Galtier ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
55 yaşındaki Galtier kariyerinde Saint-Etienne (2009-2017), Lille (2017-2021) ve Nice (2021-2022) kulüplerini çalıştırdı.
2020-21 sezonunda Lille'i Ligue 1 şampiyonluğuna taşıyan Galtier'nin geçen sezon başında bulunduğu Nice, Fransa Kupası'nda final oynadı, ligi ise 5. sırada bitirdi.