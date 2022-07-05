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Rekabet Kurulu'ndan Obilet'e soruşturma
Rekabet Kurulu'ndan Obilet'e soruşturma
Rekabet Kurulu, 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin araştırılması amacıyla Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T16:13+0300
2022-07-05T16:26+0300
rekabet kurulu
türkiye
soruşturma
obilet.com
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Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin bilet satışına aracılık hizmeti için otobüs firmalarına uyguladığı bilet satışı komisyon oranlarını aşırı olarak belirlemek ve biletleme yazılımı hizmeti, otobüs biletlerinin platformlar üzerinden satışı ve sefer verilerinin platformlara dağıtımı pazarlarında rakiplerini dışlamak suretiyle otobüs biletlerinin platformlar üzerinden satışı pazarında imzaladığı sözleşmeler ile 4054 sayılı Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.Bu süreçte elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.Duyuruya göre, Rekabet Kurulu'nun açıklaması kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıyor. Bu açıklamaların, hakkında soruşturma açılan teşebbüsün kanunu ihlal ettiği, ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldığı veya kalacağı şeklinde yorumlanmaması gerekiyor.
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rekabet kurulu, soruşturma, obilet.com

Rekabet Kurulu'ndan Obilet'e soruşturma

16:13 05.07.2022 (güncellendi: 16:26 05.07.2022)
© AARekabet Kurumu
Rekabet Kurumu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AA
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Rekabet Kurulu, 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin araştırılması amacıyla Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Rekabet Kurumu’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Obilet Bilişim Sistemleri A.Ş.'nin bilet satışına aracılık hizmeti için otobüs firmalarına uyguladığı bilet satışı komisyon oranlarını aşırı olarak belirlemek ve biletleme yazılımı hizmeti, otobüs biletlerinin platformlar üzerinden satışı ve sefer verilerinin platformlara dağıtımı pazarlarında rakiplerini dışlamak suretiyle otobüs biletlerinin platformlar üzerinden satışı pazarında imzaladığı sözleşmeler ile 4054 sayılı Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik yürütülen ön araştırmayı karara bağladı.
Bu süreçte elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Duyuruya göre, Rekabet Kurulu'nun açıklaması kamuoyunu bilgilendirme amacı taşıyor. Bu açıklamaların, hakkında soruşturma açılan teşebbüsün kanunu ihlal ettiği, ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldığı veya kalacağı şeklinde yorumlanmaması gerekiyor.
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