https://tr.sputniknews.com/20220705/rtuk-baskan-yardimcisi-usludan-survivor-paylasimi-bircok-acidan-buyuk-bir-tepki-var-1058352328.html

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan Survivor paylaşımı: 'Birçok açıdan büyük bir tepki var'

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan Survivor paylaşımı: 'Birçok açıdan büyük bir tepki var'

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan Survivor 2022'nin finaline ilişkin "Birçok açıdan büyük bir tepki var yarışma... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T21:22+0300

2022-07-05T21:22+0300

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türkiye

survivor

acun ilıcalı

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Survivor 2022'yi Nisa Bölükbaşı şampiyon olarak tamamlandı. Oyuncu Batuhan Karacakaya ise yarı finalde elendi.Bölükbaşı'nın şampiyon olmasının ardından sosyal medyada Acun Ilıcalı'ya ve yapıma birçok tepki geldi.Bunun üzerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu da Twitter hesabında yarışmanın finali hakkında paylaşımda bulundu.RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, yaptığı paylaşımda; "Hem gelen tepkiler hem yorumlar hem de şikayetlere bakacak olursak #SurvivorAllStar2022 yarışmasında yarışma sonuç aşaması veya son finale doğru uygulamaları ile yarışmayı takip edenleri pek de tatmin etmemiş durumda. Birçok açıdan büyük bir tepki var yarışma organizasyonuna" ifadelerini kullandı.Acun Ilıcalı da gelen tepkilere karşılık olarak, "Gerekirse noter tasdikli oyları yayınlarız. Kimse bizim namusumuza dil uzatmayacak, herkes haddini bilecek" diyerek finallerdeki oylama sonuçlarının oranlarını yayımlamıştı

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survivor, acun ilıcalı