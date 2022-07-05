https://tr.sputniknews.com/20220705/rus-disisleri-bm-insan-haklari-gozlem-misyonunun-ukrayna-raporu-politize-edildi-1058354351.html

Rus Dışişleri: BM İnsan Hakları Gözlem Misyonu'nun Ukrayna raporu politize edildi

Rus Dışişleri: BM İnsan Hakları Gözlem Misyonu'nun Ukrayna raporu politize edildi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, BM İnsan Hakları Gözlem Misyonu'nun Ukrayna'ya ilişkin raporunun politize edildiğini ve misyonun son adımlarının... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T22:04+0300

2022-07-05T22:04+0300

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mariya zaharova

ukrayna krizi

bm

insan hakları

ukrayna krizi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Gözlem Misyonu'nun Ukrayna'ya ilişkin raporunu değerlendirdi.Zaharova, “Ukrayna'daki BM İnsan Hakları Gözlem Misyonu’nun son çalışmasının konusu ve içeriği nihayet her şeyi yerli yerine oturttu. Uzmanlarının aslında mali ve siyasi bağışçılarının çıkarlarına hizmet ettiği ve bu nedenle Ukrayna'daki ağır ve kitlesel insan hakları ihlallerinin gerçek nedenlerini belirlemekle ilgilenmedikleri zaten açıkça ortada” ifadelerini kullandı.Zaharova, ne BM İnsan Hakları Konseyi'nin ne de BM Genel Kurulu'nun bu konuyla ilgili bir rapor yayınlama görevini bu yapıya vermediği için, bu belgenin hazırlanmasının BM İnsan Hakları Gözlem Misyonu’nun yetkisinin ötesine geçtiğini kaydetti.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın BM İnsan Hakları Konseyi ve BM Genel Kurulu tarafından ‘Kiev ve Batılı küratörlerin talimatıyla’ kabul edilen Rus karşıtı kararların referans alınmasını kabul edilemez olarak değerlendirdiğine vurgu yapan Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:Zaharova ayrıca, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğini faaliyetlerinde önyargılı ve politize yaklaşımlardan vazgeçmesini, BM Tüzüğünün lafzı ve ruhuna uyarak mevcut görevini dürüst ve tarafsız bir şekilde yerine getirmesini talep etti.

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mariya zaharova, bm, insan hakları, ukrayna krizi