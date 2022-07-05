https://tr.sputniknews.com/20220705/rus-yuk-gemisinin-murettebati-alikoyma-iddialarini-yalanladi-1058343088.html

Rus yük gemisinin mürettebatı, alıkoyma iddialarını yalanladı

Rus yük gemisinin mürettebatı, alıkoyma iddialarını yalanladı

Türkiye'de alıkonulduğu öne sürülen 'Jibek jolı' adlı Rus bandıralı yük gemisine alıkoyma prosedürü uygulanmadığı belirtildi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T18:44+0300

2022-07-05T18:44+0300

2022-07-05T18:44+0300

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Gemi mürettabında görevli bir denizci, yaptığı açıklamada Rus bandıralı yük gemisinin şu anda olumsuz hava koşulları nedeniyle demirlemiş vaziyette bulunduğunu ifade etti. Alıkoyma prosedürü uygulandığında gemilerin koruma altında limana çekildiğini kaydeden denizci, Türk makamlarının böyle bir eylem gerçekleştirmediğini ve alıkoyma işlemi yapılmadığını vurguladı.Denizci, bir sörveyörün (sigorta şirketi temsilcisi) yük gemisine binerek yükü kontrol ettiğini söyleyerek bunun her zaman yapılan bir uygulama olduğunun altını çizdi.

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