https://tr.sputniknews.com/20220705/rus-yuk-gemisinin-murettebati-alikoyma-iddialarini-yalanladi-1058343088.html
Rus yük gemisinin mürettebatı, alıkoyma iddialarını yalanladı
Rus yük gemisinin mürettebatı, alıkoyma iddialarını yalanladı
Türkiye'de alıkonulduğu öne sürülen 'Jibek jolı' adlı Rus bandıralı yük gemisine alıkoyma prosedürü uygulanmadığı belirtildi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T18:44+0300
2022-07-05T18:44+0300
2022-07-05T18:44+0300
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Gemi mürettabında görevli bir denizci, yaptığı açıklamada Rus bandıralı yük gemisinin şu anda olumsuz hava koşulları nedeniyle demirlemiş vaziyette bulunduğunu ifade etti. Alıkoyma prosedürü uygulandığında gemilerin koruma altında limana çekildiğini kaydeden denizci, Türk makamlarının böyle bir eylem gerçekleştirmediğini ve alıkoyma işlemi yapılmadığını vurguladı.Denizci, bir sörveyörün (sigorta şirketi temsilcisi) yük gemisine binerek yükü kontrol ettiğini söyleyerek bunun her zaman yapılan bir uygulama olduğunun altını çizdi.
https://tr.sputniknews.com/20220704/lavrov-turkiyede-el-konulan-gemi-estonya-ve-turkiye-arasindaki-anlasma-uyarinca-yuk-tasiyordu-1058294014.html
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türkiye, rusya, gemi
Rus yük gemisinin mürettebatı, alıkoyma iddialarını yalanladı
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Türkiye'de alıkonulduğu öne sürülen 'Jibek jolı' adlı Rus bandıralı yük gemisine alıkoyma prosedürü uygulanmadığı belirtildi.
Gemi mürettabında görevli bir denizci, yaptığı açıklamada Rus bandıralı yük gemisinin şu anda olumsuz hava koşulları nedeniyle demirlemiş vaziyette bulunduğunu ifade etti.
Alıkoyma prosedürü uygulandığında gemilerin koruma altında limana çekildiğini kaydeden denizci, Türk makamlarının böyle bir eylem gerçekleştirmediğini ve alıkoyma işlemi yapılmadığını vurguladı.
Denizci, bir sörveyörün (sigorta şirketi temsilcisi) yük gemisine binerek yükü kontrol ettiğini söyleyerek bunun her zaman yapılan bir uygulama olduğunun altını çizdi.