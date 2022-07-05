https://tr.sputniknews.com/20220705/rusya-nisan-ayinda-abdye-petrol-ihracatini-neredeyse-alti-kat-azaltti-1058354140.html

Rusya, nisan ayında ABD'ye petrol ihracatını neredeyse altı kat azalttı

Rusya, nisan ayında ABD'ye petrol ihracatını neredeyse altı kat azalttı

Rusya’nın nisan ayında ABD'nin en büyük petrol tedarikçileri sıralamasında 6. sıradan 18. sıraya gerileyerek, tedarikini aylık bazda neredeyse 6 kat azaltarak... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T21:56+0300

2022-07-05T21:56+0300

2022-07-05T21:56+0300

ukrayna krizi

petrol

abd

rusya

ihracat

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ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi’nin verilerine göre Rusya, nisan ayında ABD'nin en büyük petrol tedarikçileri sıralamasında 6. sıradan 18. sıraya gerileyerek tedariki aylık bazda neredeyse 6 kat azaltarak 709 bin varile düşürdü.ABD'ye petrol tedarikinin üçte ikisini yapan Kanada, nisanda mart ayına göre yüzde 12’lik düşüşle ABD'ye 110.46 milyon varil petrol sevk ederek sıralamadaki birinciliğini korudu. Meksika'nın tedariki de yüzde 12 azalarak 17.962 milyon varile, Suudi Arabistan’ınki ise yüzde 20 azalarak 12.397 milyon varile düştü. ABD'ye tedarikini yüzde 10.3 oranında artırarak 7.774 milyon varile ulaştıran Kolombiya, sıralamadaki dördüncülüğünü korudu, Irak da ABD'ye petrol tedarikini yüzde 13 artırarak 6.541 milyon varile çıkardı.Aynı zamanda ABD'ye petrol ve petrol ürünleri ihracatı konusunda Rusya genel sıralamada dördüncü sıraya geriledi ve tedarikini yüzde 39 azaltarak 10.795 milyon varile düşürdü. Bu sıralamanın lideri, tedarikini yüzde 8.3 oranında 126 bin 447 milyon varile düşüren yine Kanada oldu, tedarikini 23.658 milyon varile düşüren Meksika (yüzde 8.3) ve 16.104 milyon varile düşüren Suudi Arabistan (yüzde 3.1) ise sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.

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petrol, abd, rusya, ihracat