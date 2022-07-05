https://tr.sputniknews.com/20220705/saglik-bakani-koca-da-tepki-gostermisti-ambulansa-yol-vermeyen-5-araca-para-cezasi-1058318425.html

Sağlık Bakanı Koca da tepki göstermişti: Ambulansa yol vermeyen 5 araca para cezası

Sağlık Bakanı Koca da tepki göstermişti: Ambulansa yol vermeyen 5 araca para cezası

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Erbakan Bulvarı'nda ambulansın geçişine izin vermeyen 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandığını açıkladı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T06:32+0300

2022-07-05T06:32+0300

2022-07-05T06:32+0300

türkiye

ambulans

ankara

fahrettin koca

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'müzce 02 Temmuz 2022 tarihinde ilimiz Esenboğa yolu üzerinde ambulansın geçişine izin vermeyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü tespit edilen 5 araç sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanmıştır" denildi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da dün Twitter hesabından olayın görüntülerini paylaşarak, "Yolda Ambulans varsa diğerleri yerini bilmeli! Acil vaka için harekete geçmiş ambulansın, duyarsızlıktan ötürü engelle karşı karşıya bırakılması, Ankara'daki olayda olduğu gibi, asla kabul edilemez. Öncelik ambulansın, hastanındır! Siren sesinden güçlü uyarı aranmamalı" ifadelerine yer vermişti.

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ambulans, ankara, fahrettin koca