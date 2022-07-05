https://tr.sputniknews.com/20220705/saglik-bakanligi-haftalik-kovid-19-verilerini-acikladi-57-bin-113-yeni-vaka-1058309079.html

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı: 57 bin 113 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı haftalık Kovid-19 verilerini açıkladı: 57 bin 113 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık Kovid-19 verilerine göre, 27 Haziran-3 Temmuz'da 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T00:17+0300

2022-07-05T00:17+0300

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vaka

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koronavirüs

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Haftalık Koronavirüs Tablosu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden açıklandı.Buna göre, 27 Haziran-3 Temmuz'da 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 478 oldu. Önceki hafta vaka sayısı 26 bin 635 olarak açıklanmıştı.Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 15 milyon 180 bin 444'e yükselirken, 99 bin 57 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 147 milyon 839 bin 557 doza ulaştı.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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vaka, son dakika, koronavirüs