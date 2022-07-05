https://tr.sputniknews.com/20220705/sanayi-ve-teknoloji-bakan-yardimcisi-buyukdede-sanayi-bolgelerini-ruslara-acarak-destek-olacagiz-1058349046.html

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: Sanayi bölgelerini Ruslara açarak destek olacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: Sanayi bölgelerini Ruslara açarak destek olacağız

Rusya’da gerçekleşen ve üç gün süren Sanayi ve Teknoloji Forumu ‘İnnoprom’a Türk yetkililer ve sanayiciler de katıldı. Fuarı Sputnik’e değerlendiren Sanayi ve... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T20:22+0300

2022-07-05T20:22+0300

2022-07-05T20:22+0300

ekonomi

türkiye

rusya

ticaret hacmi

hasan büyükdede

sanayi ve teknoloji bakanlığı

ulusal para birimleri

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Her yıl düzenlenen Uluslararası İnnoprom Sanayi ve Teknoloji Forumu, 4 Temmuz’da Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde başladı. 7 Temmuz’a kadar sürecek olan fuarın ana teması ‘Endüstriyel geçiş: Zorluklardan yeni fırsatlara’ oldu. Üretim otomasyonu, yeni mobilite, modern malzemeler ve diğer gelecek vaat eden alanlarda mevcut yerli ve ortak gelişmelerin konuşulduğu İnnoprom’a Türk heyeti de katıldı.Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın, fuarın ilk gününde Rus heyetle bir konuşma gerçekleştirmesinin ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, 33 milyar dolara ulaşan Türk-Rus işbirliğine ilişkin Sputnik’e açıklamalarda bulundu.‘Rusya ve Türkiye’nin 100 milyar dolarlık karşılıklı ticari hedeflerine ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz’Türkiye ve Rusya arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması ile ilgili ‘2019’dan beri karşılıklı olarak zaten kullanılıyor’ hatırlatması yapan Büyükdede, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, prensipte aralarında anlaşmış ve 100 milyar dolar ticari hedef belirlemişlerdi. Bu hedeften Türkiye’nin herhangi bir dönüşü söz konusu değil. Biz şu an bu ticari hedefin üçte birlerindeyiz. Bu konuda ülkelerin karşılıklı olarak ticari cirolarının belirlenen rakamlara ulaşmasını sağlamaya gayret edeceğiz. Hem Türkiye’nin hem de Rusya’nın liderlerin bu konudaki ortak kararlarını değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.‘Rus sanayicilerin Türkiye’de, Türk sanayicilerin de Rusya’da üretim yapması için karşılıklı davetleşmeler oldu’İnnoprom çerçevesinde yapılabilecek işbirliklere ve anlaşmalara dair de konuşan Büyükdede, “Rus tarafı, Türk sanayicilerinin birçok sektörde burada üretim yapmasını talep ediyor. Bu sene sanayicilerimizin fuara katılma sebebi özellikle de bu. Biz de Rus sanayicilerin Türkiye’de üretim yapmalarının önünü açtığımızı ve onları davet etmek için buraya geldiğimizi söyledik. İnnoprom fuarının ve toplantılarının belki de en önemli tarafı da bu” dedi.‘Türkiye’deki sanayi bölgelerini Rus tarafına açarak yatırımlarda kendilerine destek olacağız’Sanayi ve teknoloji alanlarında Rusya ile Türkiye’nin işbirliğinin artırılmasına dair de değerlendirmede bulunan Büyükdede, “Bugünkü görüşmelerimizde bütün valilerimiz kendi bölgelerini ve sanayi alanlarını daha da büyüterek tahsis imkanı sağlayacaklarını, bununla ilgili olarak da gerekli desteklerde bulunacaklarını belirttiler. Aynı şekilde Türkiye’deki organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerini Rus tarafına açtığımızı, bu yöndeki yatırımlarda kendilerine destek olacağımızı ifade ettik” şeklinde konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220705/buyukelci-samsar-turkiye-ile-rusya-arasindaki-ticaret-hacmi-50-milyar-dolara-cikabilir-1058333453.html

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türkiye, rusya, ticaret hacmi, hasan büyükdede, sanayi ve teknoloji bakanlığı, ulusal para birimleri