Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220705/sanayi-ve-teknoloji-bakan-yardimcisi-buyukdede-sanayi-bolgelerini-ruslara-acarak-destek-olacagiz-1058349046.html
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: Sanayi bölgelerini Ruslara açarak destek olacağız
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: Sanayi bölgelerini Ruslara açarak destek olacağız
Rusya’da gerçekleşen ve üç gün süren Sanayi ve Teknoloji Forumu ‘İnnoprom’a Türk yetkililer ve sanayiciler de katıldı. Fuarı Sputnik’e değerlendiren Sanayi ve... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T20:22+0300
2022-07-05T20:22+0300
ekonomi
türkiye
rusya
ticaret hacmi
hasan büyükdede
sanayi ve teknoloji bakanlığı
ulusal para birimleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058348844_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_88f0b9a7c4a10093de3f3564e3a10629.jpg
Her yıl düzenlenen Uluslararası İnnoprom Sanayi ve Teknoloji Forumu, 4 Temmuz’da Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde başladı. 7 Temmuz’a kadar sürecek olan fuarın ana teması ‘Endüstriyel geçiş: Zorluklardan yeni fırsatlara’ oldu. Üretim otomasyonu, yeni mobilite, modern malzemeler ve diğer gelecek vaat eden alanlarda mevcut yerli ve ortak gelişmelerin konuşulduğu İnnoprom’a Türk heyeti de katıldı.Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın, fuarın ilk gününde Rus heyetle bir konuşma gerçekleştirmesinin ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, 33 milyar dolara ulaşan Türk-Rus işbirliğine ilişkin Sputnik’e açıklamalarda bulundu.‘Rusya ve Türkiye’nin 100 milyar dolarlık karşılıklı ticari hedeflerine ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz’Türkiye ve Rusya arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması ile ilgili ‘2019’dan beri karşılıklı olarak zaten kullanılıyor’ hatırlatması yapan Büyükdede, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, prensipte aralarında anlaşmış ve 100 milyar dolar ticari hedef belirlemişlerdi. Bu hedeften Türkiye’nin herhangi bir dönüşü söz konusu değil. Biz şu an bu ticari hedefin üçte birlerindeyiz. Bu konuda ülkelerin karşılıklı olarak ticari cirolarının belirlenen rakamlara ulaşmasını sağlamaya gayret edeceğiz. Hem Türkiye’nin hem de Rusya’nın liderlerin bu konudaki ortak kararlarını değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.‘Rus sanayicilerin Türkiye’de, Türk sanayicilerin de Rusya’da üretim yapması için karşılıklı davetleşmeler oldu’İnnoprom çerçevesinde yapılabilecek işbirliklere ve anlaşmalara dair de konuşan Büyükdede, “Rus tarafı, Türk sanayicilerinin birçok sektörde burada üretim yapmasını talep ediyor. Bu sene sanayicilerimizin fuara katılma sebebi özellikle de bu. Biz de Rus sanayicilerin Türkiye’de üretim yapmalarının önünü açtığımızı ve onları davet etmek için buraya geldiğimizi söyledik. İnnoprom fuarının ve toplantılarının belki de en önemli tarafı da bu” dedi.‘Türkiye’deki sanayi bölgelerini Rus tarafına açarak yatırımlarda kendilerine destek olacağız’Sanayi ve teknoloji alanlarında Rusya ile Türkiye’nin işbirliğinin artırılmasına dair de değerlendirmede bulunan Büyükdede, “Bugünkü görüşmelerimizde bütün valilerimiz kendi bölgelerini ve sanayi alanlarını daha da büyüterek tahsis imkanı sağlayacaklarını, bununla ilgili olarak da gerekli desteklerde bulunacaklarını belirttiler. Aynı şekilde Türkiye’deki organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerini Rus tarafına açtığımızı, bu yöndeki yatırımlarda kendilerine destek olacağımızı ifade ettik” şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220705/buyukelci-samsar-turkiye-ile-rusya-arasindaki-ticaret-hacmi-50-milyar-dolara-cikabilir-1058333453.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058348844_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_af67cb16d41f8c2c0a907a477e1ad2f0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, rusya, ticaret hacmi, hasan büyükdede, sanayi ve teknoloji bakanlığı, ulusal para birimleri

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede: Sanayi bölgelerini Ruslara açarak destek olacağız

20:22 05.07.2022
© Fotoğraf : Türkiye'nin Moskova BüyükelçiliğiHasan Büyükdede
Hasan Büyükdede - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© Fotoğraf : Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği
Abone olTelegram
Rusya’da gerçekleşen ve üç gün süren Sanayi ve Teknoloji Forumu ‘İnnoprom’a Türk yetkililer ve sanayiciler de katıldı. Fuarı Sputnik’e değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, “Türkiye’deki sanayi bölgelerini Rus tarafına açarak yatırımlarda kendilerine destek olacağız” dedi.
Her yıl düzenlenen Uluslararası İnnoprom Sanayi ve Teknoloji Forumu, 4 Temmuz’da Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde başladı. 7 Temmuz’a kadar sürecek olan fuarın ana teması ‘Endüstriyel geçiş: Zorluklardan yeni fırsatlara’ oldu. Üretim otomasyonu, yeni mobilite, modern malzemeler ve diğer gelecek vaat eden alanlarda mevcut yerli ve ortak gelişmelerin konuşulduğu İnnoprom’a Türk heyeti de katıldı.
Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar’ın, fuarın ilk gününde Rus heyetle bir konuşma gerçekleştirmesinin ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, 33 milyar dolara ulaşan Türk-Rus işbirliğine ilişkin Sputnik’e açıklamalarda bulundu.

‘Rusya ve Türkiye’nin 100 milyar dolarlık karşılıklı ticari hedeflerine ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz’

Türkiye ve Rusya arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması ile ilgili ‘2019’dan beri karşılıklı olarak zaten kullanılıyor’ hatırlatması yapan Büyükdede, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin, prensipte aralarında anlaşmış ve 100 milyar dolar ticari hedef belirlemişlerdi. Bu hedeften Türkiye’nin herhangi bir dönüşü söz konusu değil. Biz şu an bu ticari hedefin üçte birlerindeyiz. Bu konuda ülkelerin karşılıklı olarak ticari cirolarının belirlenen rakamlara ulaşmasını sağlamaya gayret edeceğiz. Hem Türkiye’nin hem de Rusya’nın liderlerin bu konudaki ortak kararlarını değerlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

‘Rus sanayicilerin Türkiye’de, Türk sanayicilerin de Rusya’da üretim yapması için karşılıklı davetleşmeler oldu’

İnnoprom çerçevesinde yapılabilecek işbirliklere ve anlaşmalara dair de konuşan Büyükdede, “Rus tarafı, Türk sanayicilerinin birçok sektörde burada üretim yapmasını talep ediyor. Bu sene sanayicilerimizin fuara katılma sebebi özellikle de bu. Biz de Rus sanayicilerin Türkiye’de üretim yapmalarının önünü açtığımızı ve onları davet etmek için buraya geldiğimizi söyledik. İnnoprom fuarının ve toplantılarının belki de en önemli tarafı da bu” dedi.

‘Türkiye’deki sanayi bölgelerini Rus tarafına açarak yatırımlarda kendilerine destek olacağız’

Sanayi ve teknoloji alanlarında Rusya ile Türkiye’nin işbirliğinin artırılmasına dair de değerlendirmede bulunan Büyükdede, “Bugünkü görüşmelerimizde bütün valilerimiz kendi bölgelerini ve sanayi alanlarını daha da büyüterek tahsis imkanı sağlayacaklarını, bununla ilgili olarak da gerekli desteklerde bulunacaklarını belirttiler. Aynı şekilde Türkiye’deki organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgelerini Rus tarafına açtığımızı, bu yöndeki yatırımlarda kendilerine destek olacağımızı ifade ettik” şeklinde konuştu.
Türkiye-Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
EKONOMİ
Büyükelçi Samsar: Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacmi 50 milyar dolara çıkabilir
14:33
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала