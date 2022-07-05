https://tr.sputniknews.com/20220705/sancaktepede-5-otomobil-birbirine-girdi-2-yarali-1058317212.html

Sancaktepe'de 5 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Sancaktepe'de 5 otomobil birbirine girdi: 2 yaralı

Sancaktepe’de 5 aracın karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T04:09+0300

2022-07-05T04:09+0300

2022-07-05T04:13+0300

türkiye

kaza

taksi

sancaktepe

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İstanbul Sancaktepe’de cadde üzerinde kontrolünü kaybeden bir otomobil kazaya sebep oldu.AA'nın haberine göre , sürücüsünün aşırı hız nedeniyle kontrolünü yitirdiği iddia edilen otomobil, önce iki otomobile sonrasında ise hafif ticari araca ve taksiye çarptı. Savrularak kaldırımdaki beton bariyere çarpan taksinin şoförü de araçta sıkıştı.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı taksi şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kazada, hafif ticari araçta yaralanan bir kadın ise başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.Yaralıların hastaneye sevk edilmesinin ardından kazaya karışan araçlar vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

türkiye

sancaktepe

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kaza, taksi, sancaktepe