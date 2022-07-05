https://tr.sputniknews.com/20220705/satin-alamayan-vatandas-kiralik-arabalara-yoneldi-talebi-karsilayacak-arac-kalmadi-1058322600.html
Satın alamayan vatandaş kiralık arabalara yöneldi, talebi karşılayacak araç kalmadı
Satın alamayan vatandaş kiralık arabalara yöneldi, talebi karşılayacak araç kalmadı
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ikinci el otomobil pazarı ve oto kiralama sektörü de canlandı. Otomobillerin fiyatları yükselince, vatandaş kiralık arabalara... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T10:35+0300
2022-07-05T10:35+0300
2022-07-05T10:35+0300
türkiye
otomobil
kiralık
bayram
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Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; bir günlük araç kirası 500 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıkıyor.‘Merdiven altı’ işletmelere karşı uyaran ilgililer, vatandaşların mağdur olmaması için ‘Kiralık Araç Bildirim Sistemi’ne bağlı olan yetkili yerden araç kiralamalarını tavsiye ediyor.Sincan Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Gökhan Çalışkan “Sıfır araç üretim ve tedarikinde yaşanan aksamaların yanı sıra çip krizinin de sürüyor olması, talebi ikinci ele kaydırırken, fiyatların yükselmesi araç kiralama sektörünü de hareketlendirdi” dedi.Bu yılın başından itibaren hareketlenen ikinci el otomobil piyasasının tatil sezonunun gelmesi ve bayramın yaklaşmasıyla daha da canlandığını kaydeden Çalışkan “Talebin yanı sıra fiyatların da artıyor olmasıyla araç kiralama sektörüne ciddi oranda yönelme oldu. Orta segment bir otomobilin 300-400 bin lira gibi rakamlara alındığı bu dönemde vatandaşlar, araç ihtiyaçlarını kiralama sektörüne yönelerek karşılamaya başladı. Kiralama firmaları bayram dönemi için araçlarının rezervasyonlarını haftalar öncesinde kapattı” dedi.Araç kiralama sektöründe talebin yüzde 100'den fazla artış gösterdiğine dikkati çeken Çalışkan, "Şu an araç kiralama firmalarında talep karşılanamıyor, kiralık araç kalmadı diyebiliriz. Talebin karşılanamaması fiyatların da yüzde 35 yükselmesine sebep oldu. Bir iki ay daha bu yükselişin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.
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otomobil, kiralık, bayram
Satın alamayan vatandaş kiralık arabalara yöneldi, talebi karşılayacak araç kalmadı
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Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla ikinci el otomobil pazarı ve oto kiralama sektörü de canlandı. Otomobillerin fiyatları yükselince, vatandaş kiralık arabalara yönelidi.
Türkiye gazetesinde yer alan habere
göre; bir günlük araç kirası 500 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar çıkıyor.
‘Merdiven altı’ işletmelere karşı uyaran ilgililer, vatandaşların mağdur olmaması için ‘Kiralık Araç Bildirim Sistemi’ne bağlı olan yetkili yerden araç kiralamalarını tavsiye ediyor.
Sincan Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Gökhan Çalışkan “Sıfır araç üretim ve tedarikinde yaşanan aksamaların yanı sıra çip krizinin de sürüyor olması, talebi ikinci ele kaydırırken, fiyatların yükselmesi araç kiralama sektörünü de hareketlendirdi” dedi.
Bu yılın başından itibaren hareketlenen ikinci el otomobil piyasasının tatil sezonunun gelmesi ve bayramın yaklaşmasıyla daha da canlandığını kaydeden Çalışkan “Talebin yanı sıra fiyatların da artıyor olmasıyla araç kiralama sektörüne ciddi oranda yönelme oldu. Orta segment bir otomobilin 300-400 bin lira gibi rakamlara alındığı bu dönemde vatandaşlar, araç ihtiyaçlarını kiralama sektörüne yönelerek karşılamaya başladı. Kiralama firmaları bayram dönemi için araçlarının rezervasyonlarını haftalar öncesinde kapattı” dedi.
Araç kiralama sektöründe talebin yüzde 100'den fazla artış gösterdiğine dikkati çeken Çalışkan, "Şu an araç kiralama firmalarında talep karşılanamıyor, kiralık araç kalmadı diyebiliriz. Talebin karşılanamaması fiyatların da yüzde 35 yükselmesine sebep oldu. Bir iki ay daha bu yükselişin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.