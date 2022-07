https://tr.sputniknews.com/20220705/sezgin-baran-korkmaz-davasinda-abd-ile-hukuki-yardimlasma-karari-1058336343.html

Sezgin Baran Korkmaz davasında ABD ile hukuki yardımlaşma kararı

SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişi ile bunlarla bağlantılı 'malen sorumlu' şirketler hakkında, ABD'den haksız kazançla elde edilen 'mal varlığı değerini aklama' suçundan açılan davada mahkeme, 2 sanığın savunmasının ABD adli makamlarınca alınmasına karar verdi.İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 5. celseye, sanıklardan katılan olmadı.Sanık avukatları ve şikayetçi Mega Varlık Yönetim A.Ş., ISANNE S.A.R.L. avukatları da duruşmada bulundu. Duruşmada, sanıklar Jacob Ortell Kingston, Levon Termenzhyan ve Sezgin Baran Korkmaz hakkında çıkartılan yakalama emirlerinin devam ettiği bildirildi.Ortaklık paylarına el konulduCelse arasında 23 Mart 2022 tarihli kararda, Sezgin Baran Korkmaz ve SBK Holding A.Ş'ye ait olduğu tespit edilen şirket veya alt şirketlerden olan SBK Holding A.Ş., Komak Madeni Yağ Makina Akaryakıt Inş. Ta. Tur. Sa. T. Lt., Auto Alsat Bilişim Otomotiv Hizmetleri A.Ş., Vaniköy Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., Umut İlaç ve Ticaret Sana. Ltd. Şti., Heksagon Mühendislik ve Tasarım A.Ş. şirketleri ve bu şirketlerin ortak oldukları şirketler hakkında 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 17. maddesi yollamasıyla ve 5271 sayılı yasanın 128/1.f maddesi gereğince ortaklık payları nispetinde el konulmasına karar verildiği, itirazların değerlendirilmesi için dosyanın nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildiği ve itirazların reddedildiği tutanağa geçti.Korkmaz'ın avukatı: Tedbirler ve tutuklama kararı kaldırılsınSanık Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Volkan Dülger, "Müvekkilim halen tutukludur ve iade süreci devam etmektedir. Öncelikle ABD ve sonrasında Türkiye'ye iade kararı verildi. Biz ABD'ye iade kararını üst mahkemeye taşıdık. Bunun sonucunu bekliyoruz. Bu davada Türk maliyesinin hiçbir zararı yoktur. Müvekkilimin sahibi olduğu şirketler üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını ve mahkemenizce verilen tutuklama kararının kaldırılmasını ve güvence verilmesini talep ederiz. Müvekkilim Türkiye'ye gelip yargılanmak istemektedir" dedi.Talepleri reddedildiMahkeme, SBK Holding A.Ş., Komak Madeni Yağ Ltd., Vaniköy Sigorta A.Ş., Umut İlaç ve Tic. Ltd. Şirketi, Heksagon Mühendislik A.Ş. şirketleri ve bu şirketlerin ortak oldukları şirketler hakkında el konulması kararlarının kaldırılmasına ilişkin itirazların İstanbul 31. ve 35. Ağır Ceza Mahkemelerince reddedildiğini, bu kararların kesin olduğu gerekçesiyle el konulması kararının kaldırılması taleplerinin reddine hükmetti.Emniyet Müdürlüğü Interpol Dairesi Başkanlığı'nca sanıklar Jacob Ortell Kingston, Levon Termendzhyan'ın ABD Utah Saltlake City'de bir ceza infaz kurumunda tutuklu oldukları anlaşıldığı kaydeden mahkeme, savunmalarının alınması için ABD adli makamlarıyla istinabe işlemlerin yapılmasına karar verdi. Bir kısım sanık avukatlarının adli kontrol taleplerinin kaldırılması taleplerinin de reddine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.İddianameİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) 'suçtan zarar gören', Sezgin Baran Korkmaz ile birlikte 10 kişi 'şüpheli' olarak yer aldı.SBK Holding Anonim Şirketi, Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isanne SARL ve Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. şirketleri de 'malen sorumlu' olarak gösterildi.İddianamede, MASAK tarafından 28 Eylül 2020 tarihinde savcılığa analiz raporu gönderildiği, raporda şüphelilerden Sezgin Baran Korkmaz'ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, Amerika'daki irtibatları sayesinde elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurmuş oldukları veya yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları belirtiliyor. 17 Mayıs 2021 tarihindeki ilk duruşmada, Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki yakalama kararının kaldırarak yokluğunda tutuklama kararı verilmişti.Ceza istemleriSanık Kamil Feridun Özkaraman, yakalamalı sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'ın "Suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçundan ayrı ayrı 3 yıldan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.Yakalamalı sanıklar Jacob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen), "Bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.Tutuksuz sanık Doğa Doğan'ın ise "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme" suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

