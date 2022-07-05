https://tr.sputniknews.com/20220705/siirtliler-tescilli-meshur-yemeginden-kisti-gunluk-tuketim-yari-yariya-dustu-1058329062.html

Siirtliler tescilli, meşhur yemeğinden kıstı: Günlük tüketim yarı yarıya düştü

Siirtliler tescilli, meşhur yemeğinden kıstı: Günlük tüketim yarı yarıya düştü

Siirt’te meşhur büryan kebabı tüketimi yarı yarıya düştü. Geçtiğimiz yıl bu sezonda 250 kilo büryan sattığını ifade eden işletme sahibi, bu yıl en fazla 90... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T13:21+0300

2022-07-05T13:21+0300

2022-07-05T13:21+0300

yaşam

siirt

yemek

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Enflasyon, artan maliyetler, alım gücünün düşmesi günlük yaşamda bazı aktivitelere de kısıtlama getirdi. Geleneksel yemekleriyle meşhur illerde vatandaşlar dışarıda yemek yemeye kısıtlama getiriyor. Bu illerden biri de büryan kebabıyla meşhur Siirt. Kentte günlük tüketilen büryan kebabı miktarında ciddi bir düşüş yaşandı. Türk Patent ve Marka Kurumunca 16 yıl önce coğrafi işaretle tescillenen büryan kebabı tüketimi geçtiğimiz yıla oranla yarı yarıya düştü.‘Geçen yıl günde 250 kilo satardık, şimdi en fazla 90 kilo satıyoruz’Büryan kebabı yapan meşhur işletme sahiplerinden Hasan Eksik, geçen yıla oranla büryan tüketiminde ciddi bir düşüş yaşandığını söylüyor. 1968 yılında babası tarafından açılan ve 54 yıldır kesintisiz hizmet verdiklerini söyleyen Eksik, “Bizim için de müşteri için de şartlar çok zor” diyor. Eksik “Çok uzağa gitmeye gerek yok, geçen yıl bu sezonda günde en az 250 kilo büryan satıyorduk. Bu yıl ise en fazla 90 kilo satabiliyoruz. Şartlar çok zor, vatandaşın alım gücü düştü” şeklinde konuştu.‘Et bulmakta zorlanıyoruz’Et bulmakta da zorlandıklarını ifade eden Eksik “Maliyetler çok yüksek olduğu için hayvan bakımı da çok zor. İnsanlar zorlandığı için hayvanlarını sattı. Bu nedenle hayvan bulmakta zorlandık. Şuan yeni sezon kuzular çıktığı için biraz normalleşmiş ama böyle devam ederse çok büyük sıkıntılar yaşayacağız” dedi.‘Karımız zararımızı karşılamıyor’“Karımız zararımızı karşılamıyor” diyen eksik şunları söyledi: “Kazanç hiçbir şekilde yok. Burayı 1968 yılında babam tarafından açtı ve bize devretti. Bir geçmişi olduğu için kapatmamak için mücadele ediyoruz. Babam 54 sene buraya emek vermiş, kapatmak öyle kolay değil. Babam köyde yaşıyor, dükkandaki durumu görse çok üzülür. Günde 3-4 parti yapan iş yeri şuan 2 partiye düşmüş. Sadece biz değil diğer büryancılarda da durum aynı. Şuan burada 10 kişi çalışıp evine ekmek götürüyor. Burayı kapatsam sadece onlar değil et aldığım kasap, sebze aldığım, ekmek aldığım işletmeler de etkilenecek.”‘Siirt halkı büryan yiyemiyor’“Şimdi Siirt halkı büryanı yiyemiyor” diyen Eksik “İnsanlar yaşadıkları maddi sıkıntılardan dolayı gelip yiyemiyor. Önceden 3 kişilik ailesi ile gelip yediğinde en fazla 100-150 lira para verirdi ama şimdi gelse en az 250 lira para verir. Adam da ‘evimde yerim daha iyi’ diyor. Şuan büryanı daha çok dışarıdan gelenler için yiyor. Onlar için daha uygun ama Siirt halkına pahalı geliyor” dedi.Büryan kebabı, 3 metrelik kuyularda yakılan ateşte kemikten sıyrılan kuzu etinin pişirilmesiyle hazırlanıyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan büryan yemeğini tarihi yöntemlerle günümüze taşıyan iller Siirt ve Bitlis’tir.

siirt

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Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

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siirt, yemek