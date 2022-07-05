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https://tr.sputniknews.com/20220705/sinopda-denizde-bulunan-cesedin-selde-suruklenen-mezara-ait-oldugu-ortaya-cikti-1058353514.html
Sinop’da denizde bulunan cesedin, selde sürüklenen mezara ait olduğu ortaya çıktı
Sinop’da denizde bulunan cesedin, selde sürüklenen mezara ait olduğu ortaya çıktı
Sinop'ta, 3 gün önce denizde bulunan cesedin, 14 ay önce toprağa verilen ve 27 Haziran’da Kastamonu İnebolu’da sel sularına kapılan mezardaki Mustafa Aydoğan'a... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T21:47+0300
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sinop
türkiye
sel
ceset
mezar
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İnce Burun mevkisinde 2 Temmuz'da denizde ceset gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, erkeğe ait cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsideki DNA testi ile kimlik doğrulaması sonucu cesedin Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Köyü’nden Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi. 14 ay önce vefat eden Aydoğan'ın mezarı 27 Haziran'daki selde sürüklenerek kaybolmuştu. Yakınları tarafından alınan cenaze defnedilmek üzere İnebolu ilçesine götürüldü.
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sinop, sel, ceset, mezar

Sinop’da denizde bulunan cesedin, selde sürüklenen mezara ait olduğu ortaya çıktı

21:47 05.07.2022 (güncellendi: 21:57 05.07.2022)
© DHASinop’da denizde bulunan cesedin, selde sürüklenen mezara ait olduğu ortaya çıktı
Sinop’da denizde bulunan cesedin, selde sürüklenen mezara ait olduğu ortaya çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© DHA
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Sinop'ta, 3 gün önce denizde bulunan cesedin, 14 ay önce toprağa verilen ve 27 Haziran’da Kastamonu İnebolu’da sel sularına kapılan mezardaki Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.
İnce Burun mevkisinde 2 Temmuz'da denizde ceset gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, erkeğe ait cesedi sudan çıkardı. Yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Trabzon Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsideki DNA testi ile kimlik doğrulaması sonucu cesedin Kastamonu’nun İnebolu ilçesine bağlı Çaykıyı Köyü’nden Mustafa Aydoğan'a ait olduğu belirlendi.
14 ay önce vefat eden Aydoğan'ın mezarı 27 Haziran'daki selde sürüklenerek kaybolmuştu.
Yakınları tarafından alınan cenaze defnedilmek üzere İnebolu ilçesine götürüldü.
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