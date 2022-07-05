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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220705/soygu-rusyanin-ozel-askeri-harekattaki-onceliklerini-acikladi-1058333534.html
Şoygu, Rusya'nın özel askeri harekattaki önceliklerini açıkladı
Şoygu, Rusya'nın özel askeri harekattaki önceliklerini açıkladı
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki özel askeri harekat sırasında Rusya'nın önceliğinin Rus askerlerin canının ve sağlığının korunması ve sivil... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T14:24+0300
2022-07-05T14:24+0300
ukrayna krizi
sergey şoygu
rusya
ukrayna
azak denizi
vladimir putin
lugansk
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Savunma Bakanlığı'ndaki toplantıda konuşan Şoygu, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) özgürleştirilmesi sonrası ilerleyişin durmayacağının, özel askeri harekatın Başkomutan Vladimir Putin'in verdiği görevler tamamen yerine getirilene dek süreceğinin altını bir kez daha çizdi.Şoygu, harekat sırasında Rus askerlerin canının ve sağlığının korunmasına ve sivil nüfusa yönelik güvenlik tehdidinin ortadan kaldırılmasına öncelik verdiklerini kaydetti.'Kolektif Batı, Kiev'e silah tedarik ederek çatışmayı uzatmak istiyor'Kiev'e silah tedarik etmeyi sürdüren kolektif Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın uzamasını amaçladığını belirten Şoygu, bu ülkeye 28 bin tondan fazla askeri kargo gönderildiğini ve bu askeri teçhizatın bir kısmının Ortadoğu bölgesine gittiğini ve karaborsaya düştüğünü vurguladı.'Yabancı paralı askerlerin sayısı azalıyor'Rus ordusu ile Donetsk ve Lugansk güçlerinin başarılı taarruzu sonucunda Ukrayna'daki yabancı paralı askerlerin ve özel askeri şirket çalışanlarının sayısının azaldığını belirten Şoygu, son 10 gün içinde 170 paralı askerin öldürüldüğü, 99'unun silah bırakarak Ukrayna'yı terk ettiği bilgisini paylaştı.'Karadeniz ve Azak Denizi'nde gemiler için iki insani koridor açtık'Rusya'nın Karadeniz ve Azak Denizi'nde gemi trafiği güvenliğini sağladığını anlatan Şoygu, sivil gemiler için iki insani koridor oluşturduklarını ve Mariupol limanı havzasındaki mayın tehlikesinin tamamen ortadan kaldırıldığını ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220705/rusya-nikolayev-bolgesinde-yabanci-parali-askerlerin-konuslanma-noktasi-imha-edildi-1058326958.html
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sergey şoygu, rusya, ukrayna, azak denizi, vladimir putin, lugansk

Şoygu, Rusya'nın özel askeri harekattaki önceliklerini açıkladı

14:24 05.07.2022
© SputnikSergey Şoygu
Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© Sputnik
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'daki özel askeri harekat sırasında Rusya'nın önceliğinin Rus askerlerin canının ve sağlığının korunması ve sivil nüfusa yönelik güvenlik tehdidinin ortadan kaldırılması olduğunu söyledi.
Savunma Bakanlığı'ndaki toplantıda konuşan Şoygu, Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (LHC) özgürleştirilmesi sonrası ilerleyişin durmayacağının, özel askeri harekatın Başkomutan Vladimir Putin'in verdiği görevler tamamen yerine getirilene dek süreceğinin altını bir kez daha çizdi.
Şoygu, harekat sırasında Rus askerlerin canının ve sağlığının korunmasına ve sivil nüfusa yönelik güvenlik tehdidinin ortadan kaldırılmasına öncelik verdiklerini kaydetti.

'Kolektif Batı, Kiev'e silah tedarik ederek çatışmayı uzatmak istiyor'

Kiev'e silah tedarik etmeyi sürdüren kolektif Batı'nın Ukrayna'daki çatışmanın uzamasını amaçladığını belirten Şoygu, bu ülkeye 28 bin tondan fazla askeri kargo gönderildiğini ve bu askeri teçhizatın bir kısmının Ortadoğu bölgesine gittiğini ve karaborsaya düştüğünü vurguladı.

'Yabancı paralı askerlerin sayısı azalıyor'

Rus ordusu ile Donetsk ve Lugansk güçlerinin başarılı taarruzu sonucunda Ukrayna'daki yabancı paralı askerlerin ve özel askeri şirket çalışanlarının sayısının azaldığını belirten Şoygu, son 10 gün içinde 170 paralı askerin öldürüldüğü, 99'unun silah bırakarak Ukrayna'yı terk ettiği bilgisini paylaştı.

'Karadeniz ve Azak Denizi'nde gemiler için iki insani koridor açtık'

Rusya'nın Karadeniz ve Azak Denizi'nde gemi trafiği güvenliğini sağladığını anlatan Şoygu, sivil gemiler için iki insani koridor oluşturduklarını ve Mariupol limanı havzasındaki mayın tehlikesinin tamamen ortadan kaldırıldığını ekledi.
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
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