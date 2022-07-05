https://tr.sputniknews.com/20220705/stoltenberg-isvec-ve-finlandiyanin-natoya-katilimina-yonelik-onay-sureci-basladi-1058323780.html
Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yönelik onay süreci başladı
Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yönelik onay süreci başladı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımına yönelik onay sürecinin başladığını duyurdu. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T11:20+0300
2022-07-05T11:20+0300
2022-07-05T11:20+0300
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nato
Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yönelik onay süreci başladı
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Ayrıntılar geliyor
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımına yönelik onay sürecinin başladığını duyurdu.