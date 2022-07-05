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SON DAKİKA| Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yönelik onay süreci başladı
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Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yönelik onay süreci başladı
Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yönelik onay süreci başladı
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımına yönelik onay sürecinin başladığını duyurdu. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T11:20+0300
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252
60
nato

Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yönelik onay süreci başladı

11:20 05.07.2022
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka katılımına yönelik onay sürecinin başladığını duyurdu.
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