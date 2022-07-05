https://tr.sputniknews.com/20220705/tataristan-ve-turkiye-arasindaki-ticaret-hacmi--2021de-yuzde-56-artti---1058336674.html
Tataristan ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2021'de yüzde 56 arttı
Tataristan ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2021'de yüzde 56 arttı
Tataristan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2021'de yüzde 56 artarak 563.7 milyon dolara ulaştığı belirtildi. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T16:08+0300
2022-07-05T16:08+0300
2022-07-05T16:08+0300
ekonomi
tataristan
türkiye
rüstem minnihanov
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Tataristan Başkanlık Ofisi Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Tataristan-Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2021'de yüzde 56 artarak 563 milyon dolara ulaştığı, 2022’nin ilk çeyreğinde ise 142.7 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi. Tataristan lideri Rüstem Minnihanov, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Rusya’nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen Uluslararası Sanayi Fuarı İnnoprom-2022’de bir araya geldi. Minnihanov, Tataristan'ın Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan Tataristan-Türkiye ticaret, ekonomik ve yatırım işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirterek, “Bizim sadece ticaret ve ekonomik değil, aynı zamanda kardeşlik bağlarımız da var. Türk yatırımcılara bize inandıkları ve başarıyla çalıştıkları için teşekkür ediyoruz” dedi. Büyükdede ise, Tataristan'ın önemli bir sanayi bölgesi olduğunu ve üst düzeyde gerçekleşen düzenli görüşmelerin cumhuriyetteki yatırımların artmasına katkıda bulunacağını belirtti.
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tataristan, türkiye, rüstem minnihanov
Tataristan ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi 2021'de yüzde 56 arttı
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Tataristan ve Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2021'de yüzde 56 artarak 563.7 milyon dolara ulaştığı belirtildi.
Tataristan Başkanlık Ofisi Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Tataristan-Türkiye arasındaki ticaret hacminin 2021'de yüzde 56 artarak 563 milyon dolara ulaştığı, 2022’nin ilk çeyreğinde ise 142.7 milyon dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi.
Tataristan lideri Rüstem Minnihanov, Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Rusya’nın Yekaterinburg kentinde düzenlenen Uluslararası Sanayi Fuarı İnnoprom-2022’de bir araya geldi.
Minnihanov, Tataristan'ın Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi amaçlayan Tataristan-Türkiye ticaret, ekonomik ve yatırım işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini belirterek, “Bizim sadece ticaret ve ekonomik değil, aynı zamanda kardeşlik bağlarımız da var. Türk yatırımcılara bize inandıkları ve başarıyla çalıştıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.
Büyükdede ise, Tataristan'ın önemli bir sanayi bölgesi olduğunu ve üst düzeyde gerçekleşen düzenli görüşmelerin cumhuriyetteki yatırımların artmasına katkıda bulunacağını belirtti.