https://tr.sputniknews.com/20220705/tip-profesoru-ogrencisi-tarafindan-olumle-tehdit-edildi-1058323816.html

Tıp profesörü öğrencisi tarafından ölümle tehdit edildi: 'Aşiretler söz konusu'

Tıp profesörü öğrencisi tarafından ölümle tehdit edildi: 'Aşiretler söz konusu'

Prof. Dr. Feryal Gün Soysal, 8 reçeteye bir öğretim üyesinin kaşesini basıp yanına aldığı için uyardığı uzmanlık öğrencisi M.H. tarafından tehdit edildiği... 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T11:33+0300

2022-07-05T11:33+0300

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türkiye

tıp fakültesi

istanbul üniversitesi

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İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feryal Gün Soysal’ın iddiasına göre, okuldaki uzmanlık eğitimini tamamlayan M.H. 13 Haziran tarihinde çocuk cerrahisi bölümüne giderek yanına 8 adet reçete aldı ve Doç. Dr. Başak E.’nin kaşesini üzerlerine bastı. Serviste görevli iki doktor da durumu bölüm başkanı Prof. Dr. Feryal Gün Soysal’a iletti. Soysal da durumu okul yönetimine bildirdi ve soruşturma başlatıldı.M.H. bu gelişme üzerine sosyal medya hesabından mesajlar göndererek Prof. Dr. Soysal’ı ve annesini tehdit etmeye başladı. “İstanbul’da huzurlu bir adım atamazsınız”, “Hiç kimse sizi bu durumdan kurtaramaz, polis, hâkim, savcı”, “Aşiretler söz sahibidir maalesef”, “Tehditler gerçeğin yüzde biri değil, kim olduğumu anlayamazsınız”, “Kara M., kaç kişi piyasadan kaldırıldı haberiniz yok yani” şeklindeki mesajlar üzerine Prof. Dr. Soysal avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu.Cinayeti örnek gösterdiAnkara’da akademisyen Ceren Damar Şenel’in, öğrencisi tarafından katledildiğini şikâyet dilekçesinde belirten Prof. Dr. Soysal’ın avukatı, “Bu durum toplumda infial yaratmış bir olay olarak hâlâ hafızalarımızdadır. Toplumda rol ve model olması gereken bu kişinin bu tarz davranışlar sergilemesini hiçbir gerekçe haklı gösteremez. Yüreği insan sevgisi ile dolu olması beklenen doktorluk gibi bir meslek sahibi şahsın bu davranışı cezasız kalmamalıdır. Onuru zedelenen müvekkil, uğradığı şiddet ve korkunun şokunu hâlâ atlatamamış, evine ve işyerine korkusuz olarak gidememiştir. Bu nedenle müvekkilin, uğradığı işkence, hakaret, tehdit ve çalışma hürriyetinin engellenmesinin sona ermesi için M.H.’nin en ağır cezayla cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.

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tıp fakültesi, istanbul üniversitesi