Türkiye
SON DAKİKA| Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımına yönelik onay süreci başladı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220705/usakta-tekstil-fabrikasinda-yangin-1058321739.html
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın
Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T10:26+0300
2022-07-05T10:26+0300
türkiye
uşak
yangın
fabrika
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058321594_0:78:1201:753_1920x0_80_0_0_8ac12ab47c338bbbdd4403887c919bd0.jpg
Tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretilen fabrikadaki yangın kısa sürede büyüdü.Fabrika duvarlarının bir bölümü iş makineleriyle yıkılarak alevlere müdahale edildi. İtfaiyenin yanı sıra bir beton mikserinden atılan suyla da söndürme çalışması yapılıyor.Müdahale sonucu yangının çevre binalara sıçrama riskinin kalmadığı ifade edildi.Vali Turan Ergün ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz da bölgeye gelerek yangın hakkında Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürü Kudret Aydın'dan bilgi aldı.Ergün, fabrika sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
https://tr.sputniknews.com/20220620/arnavutkoyde-fabrika-bahcesinde-yangin-parfumeri-ile-cakmak-gazi-siseleri-patladi-1057658844.html
türkiye
uşak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058321594_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_a13af4e29b3775641ef15331769f3aa1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uşak, yangın, fabrika

Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın

10:26 05.07.2022
© AAUşak'ta tekstil fabrikasında yangın
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© AA
Abone olTelegram
Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor.
Tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretilen fabrikadaki yangın kısa sürede büyüdü.
Fabrika duvarlarının bir bölümü iş makineleriyle yıkılarak alevlere müdahale edildi. İtfaiyenin yanı sıra bir beton mikserinden atılan suyla da söndürme çalışması yapılıyor.
Müdahale sonucu yangının çevre binalara sıçrama riskinin kalmadığı ifade edildi.
Vali Turan Ergün ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz da bölgeye gelerek yangın hakkında Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürü Kudret Aydın'dan bilgi aldı.
Ergün, fabrika sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
Arnavutköy’de fabrika bahçesinde yangın: Parfümeri ile çakmak gazı şişeleri patladı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.06.2022
TÜRKİYE
Arnavutköy’de fabrika bahçesinde yangın: Parfümeri ile çakmak gazı şişeleri patladı
20 Haziran , 16:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала