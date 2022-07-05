https://tr.sputniknews.com/20220705/usakta-tekstil-fabrikasinda-yangin-1058321739.html

Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın

Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T10:26+0300

2022-07-05T10:26+0300

2022-07-05T10:26+0300

türkiye

uşak

yangın

fabrika

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Tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretilen fabrikadaki yangın kısa sürede büyüdü.Fabrika duvarlarının bir bölümü iş makineleriyle yıkılarak alevlere müdahale edildi. İtfaiyenin yanı sıra bir beton mikserinden atılan suyla da söndürme çalışması yapılıyor.Müdahale sonucu yangının çevre binalara sıçrama riskinin kalmadığı ifade edildi.Vali Turan Ergün ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz da bölgeye gelerek yangın hakkında Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürü Kudret Aydın'dan bilgi aldı.Ergün, fabrika sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

https://tr.sputniknews.com/20220620/arnavutkoyde-fabrika-bahcesinde-yangin-parfumeri-ile-cakmak-gazi-siseleri-patladi-1057658844.html

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uşak, yangın, fabrika