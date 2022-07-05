https://tr.sputniknews.com/20220705/usakta-tekstil-fabrikasinda-yangin-1058321739.html
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın
Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor. 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T10:26+0300
2022-07-05T10:26+0300
2022-07-05T10:26+0300
türkiye
uşak
yangın
fabrika
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Tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretilen fabrikadaki yangın kısa sürede büyüdü.Fabrika duvarlarının bir bölümü iş makineleriyle yıkılarak alevlere müdahale edildi. İtfaiyenin yanı sıra bir beton mikserinden atılan suyla da söndürme çalışması yapılıyor.Müdahale sonucu yangının çevre binalara sıçrama riskinin kalmadığı ifade edildi.Vali Turan Ergün ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz da bölgeye gelerek yangın hakkında Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürü Kudret Aydın'dan bilgi aldı.Ergün, fabrika sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.
https://tr.sputniknews.com/20220620/arnavutkoyde-fabrika-bahcesinde-yangin-parfumeri-ile-cakmak-gazi-siseleri-patladi-1057658844.html
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uşak, yangın, fabrika
Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın
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Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale sürüyor.
Tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretilen fabrikadaki yangın kısa sürede büyüdü.
Fabrika duvarlarının bir bölümü iş makineleriyle yıkılarak alevlere müdahale edildi. İtfaiyenin yanı sıra bir beton mikserinden atılan suyla da söndürme çalışması yapılıyor.
Müdahale sonucu yangının çevre binalara sıçrama riskinin kalmadığı ifade edildi.
Vali Turan Ergün ve Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kurnaz da bölgeye gelerek yangın hakkında Uşak Belediyesi İtfaiye Müdürü Kudret Aydın'dan bilgi aldı.
Ergün, fabrika sahiplerine geçmiş olsun dileklerini iletti.