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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220705/zaporojye-bolgesi-yetkilisi-turkiyeye-gonderilen-tahil-icin-odeme-alindi---1058337324.html
Zaporojye Bölgesi yetkilisi: Türkiye'ye gönderilen tahıl için ödeme alındı
Zaporojye Bölgesi yetkilisi: Türkiye'ye gönderilen tahıl için ödeme alındı
Ukrayna’nın Zaporojye Bölgesi’nde Rus ordusunun kontrolündeki topraklarda kurulan askeri-sivil idaresinin üyesi Vladimir Rogov, Berdyansk Limanı'ndan... 05.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-05T16:11+0300
2022-07-05T16:11+0300
ukrayna krizi
zaporojye
türkiye
tahıl
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"Her şeyimiz mümkün olduğu kadar şeffaf. Gönderilen tahılın ücreti alındı. Herhangi bir sorunumuz yok" diyen Rogov, daha önce Berdyansk'tan gönderilen tahılın Türkiye'ye gittiğini doğruladı ancak tahıl yüklü bir Rus bandıralı geminin alıkonulması konusunda yorum yapmadı. Rogov, "Bin kere de söylesem, bunun bizim tahılımız, bizim kargomuz olmadığına yine de inanmayacaklar" dedi. 'Rusya, transit ülke olarak kullanılıyor' Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin Başkanı Yevgeniy Balitskiy de, Zaporojye'den sevk edilen tahılın tahıl tüccarları tarafından bölgedeki çiftçilerden satın alındığını, demir, kara ve deniz yolu üzerinden yurtdışındaki alıcılara ulaştırıldığını anlattı. 7 bin ton tahıl yüklü ilk geminin geçen hafta Berdyansk Limanı'ndan Türkiye'ye doğru yola çıktığını kaydeden Balitskiy, ürünlerin bir Türk şirketine götürüldüğünü ve çiftçilerin henüz Ukrayna siciline kayıtlı olduğundan satış için Rusya'nın transit ülke olarak kullanıldığını belirtti. Zaporojye Bölgesi'nin yurtdışına tahıl satışı için anlaşmalara vardığını da anlatan Balitskiy, başta Irak, İran ve Suudi Arabistan olmak üzere genelde Ortadoğu ülkelerine satış yapmak istediklerini ifade etti. Balitskiy, en büyük anlaşmalardan birinin 150 bin tahıl için İran'la imzalandığını ekledi.
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zaporojye, türkiye, tahıl

Zaporojye Bölgesi yetkilisi: Türkiye'ye gönderilen tahıl için ödeme alındı

16:11 05.07.2022
© Sputnik / Vitaly TimkivTahıl, buğday
Tahıl, buğday - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
© Sputnik / Vitaly Timkiv
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Ukrayna’nın Zaporojye Bölgesi’nde Rus ordusunun kontrolündeki topraklarda kurulan askeri-sivil idaresinin üyesi Vladimir Rogov, Berdyansk Limanı'ndan Türkiye'ye gönderilen tahıl için ödeme alındığını söyledi.
"Her şeyimiz mümkün olduğu kadar şeffaf. Gönderilen tahılın ücreti alındı. Herhangi bir sorunumuz yok" diyen Rogov, daha önce Berdyansk'tan gönderilen tahılın Türkiye'ye gittiğini doğruladı ancak tahıl yüklü bir Rus bandıralı geminin alıkonulması konusunda yorum yapmadı.
Rogov, "Bin kere de söylesem, bunun bizim tahılımız, bizim kargomuz olmadığına yine de inanmayacaklar" dedi.

'Rusya, transit ülke olarak kullanılıyor'

Zaporojye Bölgesi'ndeki askeri-sivil idarenin Başkanı Yevgeniy Balitskiy de, Zaporojye'den sevk edilen tahılın tahıl tüccarları tarafından bölgedeki çiftçilerden satın alındığını, demir, kara ve deniz yolu üzerinden yurtdışındaki alıcılara ulaştırıldığını anlattı.
7 bin ton tahıl yüklü ilk geminin geçen hafta Berdyansk Limanı'ndan Türkiye'ye doğru yola çıktığını kaydeden Balitskiy, ürünlerin bir Türk şirketine götürüldüğünü ve çiftçilerin henüz Ukrayna siciline kayıtlı olduğundan satış için Rusya'nın transit ülke olarak kullanıldığını belirtti.
Zaporojye Bölgesi'nin yurtdışına tahıl satışı için anlaşmalara vardığını da anlatan Balitskiy, başta Irak, İran ve Suudi Arabistan olmak üzere genelde Ortadoğu ülkelerine satış yapmak istediklerini ifade etti. Balitskiy, en büyük anlaşmalardan birinin 150 bin tahıl için İran'la imzalandığını ekledi.
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