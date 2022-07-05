https://tr.sputniknews.com/20220705/zimbabve-yerel-para-birimindeki-dusus-nedeniyle-altindan-madeni-para-basacak-1058331142.html

Zimbabve, yerel para birimindeki düşüş nedeniyle altından madeni para basacak

Zimbabve, yerel para birimindeki düşüş nedeniyle altından madeni para basacak

Yerel para birimi dolar karşısında değer kaybeden Zimbabve, enflasyonla mücadele için altından madeni para basma yoluna gitti. 05.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-05T13:43+0300

2022-07-05T13:43+0300

2022-07-05T13:43+0300

ekonomi

zimbabve

afrika

altın

para

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Zimbabve, yerel para biriminde yaşanan değer kaybına ve enflasyona karşı altından madeni para basacağını duyurdu.Merkez Bankası Başkanı John Mangudya, dün yaptığı açıklamada, 25 Temmuz'dan sonra altından oluşan madeni paraların basılacağını ve Amerikan doları ve diğer yabancı para birimlerine karşılık geçerli uluslararası altın fiyatına ve üretim maliyetine dayalı bir fiyatla satışa sunulacağını belirtti.Mangudya, adını Victoria Şelaleleri'nden alan 'Mosi-oa-tunya' parasının nakde dönüştürülebileceğini ve yerel ve uluslararası alanda alınıp satılabileceğini söyledi.Madeni paraların bir ons altın içereceği ve Fidelity Gold Refinery, Aurex ve yerel bankalar tarafından satılacağı ifade ediliyor.Geçen hafta Zimbabve, enflasyona karşı politika faizi oranını yüzde 80'den yüzde 200'e çıkararak iki kattan fazla artırmıştı. Ülkede haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 192 olarak kaydedilmişti.

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