https://tr.sputniknews.com/20220706/18-yasinda-19-suc-kaydi-bulunan-2-genc-sokakta-tartistigi-kisiyi-oldurdu-1058376909.html
18 yaşında 19 suç kaydı bulunan 2 genç, sokakta tartıştığı kişiyi öldürdü
18 yaşında 19 suç kaydı bulunan 2 genç, sokakta tartıştığı kişiyi öldürdü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki bir genç ile arkadaşı, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T12:31+0300
2022-07-06T12:31+0300
2022-07-06T12:31+0300
yaşam
balıkesir
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakalanan 18 yaşındaki zanlı suç makinesi çıktı.İHA'nın haberine göre, aralarında kız arkadaş yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen 3 genç, Sarıkız Mahallesi meydanında karşılaşarak tartışmaya başladı. Gençlerin tartışması bir anda kavgaya dönüştü.Ağır yaralanan kişi kurtarılamadıKavgada 18 yaşındaki A.K., 23 yaşındaki Alim İçen'i 3 kez karnından bıçakladı. Bıçaklanma olayından sonra zanlı ile yanındaki Ö.F.S. kaçtı. İhbar üzerine polis ile birlikte olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı genci Edremit'te özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan genç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İçen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Kaçan şüpheliler A.K. ve Ö.F.S. ise, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Katil zanlısı A.K.'nin 11 suçtan, Ö.F.S.'nin ise 8 ayrı suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.
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balıkesir
18 yaşında 19 suç kaydı bulunan 2 genç, sokakta tartıştığı kişiyi öldürdü
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde 19 suç kaydı bulunan 18 yaşındaki bir genç ile arkadaşı, tartıştığı kişiyi bıçaklayarak öldürdü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde kız meselesi yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yakalanan 18 yaşındaki zanlı suç makinesi çıktı.
İHA'nın haberine göre, aralarında kız arkadaş yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen 3 genç, Sarıkız Mahallesi meydanında karşılaşarak tartışmaya başladı. Gençlerin tartışması bir anda kavgaya dönüştü.
Ağır yaralanan kişi kurtarılamadı
Kavgada 18 yaşındaki A.K., 23 yaşındaki Alim İçen'i 3 kez karnından bıçakladı.
Bıçaklanma olayından sonra zanlı ile yanındaki Ö.F.S. kaçtı. İhbar üzerine polis ile birlikte olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralı genci Edremit'te özel hastaneye kaldırıldı.
Ameliyata alınan genç, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. İçen'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaçan şüpheliler A.K. ve Ö.F.S. ise, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Katil zanlısı A.K.'nin 11 suçtan, Ö.F.S.'nin ise 8 ayrı suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi.