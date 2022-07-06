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1900 rakımlı arazide 15 kiloluk mantar buldu
1900 rakımlı arazide 15 kiloluk mantar buldu
Sivas'ın Ulaş ilçesinde Turan Adıgüzel, doğada ATV ile gezinti yaparken çıktığı 1900 rakımlı bölgede 15 kilogram ağırlığında dev mantar buldu. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
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2022-07-06T12:55+0300
mantar
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İlçeye bağlı Hacımirza köyünde yaşayan ve sık sık ATV aracı ile gezen Turan Adıgüzel, 1900 metre yükseklikteki 'Tekirin üstü' mevkisinde büyük mantarlar fark etti.Bulduklarından bir kısmını köye getiren Adıgüzel, en büyüğünü tarttığında 15 kilogram olduğunu belirledi.Mantarı sabah saatlerinde bulduğunu söyleyen Adıgüzel, "Bunu çok yükseklerde ve çalıların içerisinde buldum. Çok değerli bir mantar. Yüksekte bunun yanında bir kaç tane daha benzer büyüklükte vardı ama ağırlık olacağı için getiremedim" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211005/agirligi-20-kilonun-uzerinde-dev-mantar-buldu-bahcesinde-sergileyecek-1049541022.html
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mantar, sivas

1900 rakımlı arazide 15 kiloluk mantar buldu

12:50 06.07.2022 (güncellendi: 12:55 06.07.2022)
© DHASivas, mantar
Sivas, mantar - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© DHA
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Sivas'ın Ulaş ilçesinde Turan Adıgüzel, doğada ATV ile gezinti yaparken çıktığı 1900 rakımlı bölgede 15 kilogram ağırlığında dev mantar buldu.
İlçeye bağlı Hacımirza köyünde yaşayan ve sık sık ATV aracı ile gezen Turan Adıgüzel, 1900 metre yükseklikteki 'Tekirin üstü' mevkisinde büyük mantarlar fark etti.
Bulduklarından bir kısmını köye getiren Adıgüzel, en büyüğünü tarttığında 15 kilogram olduğunu belirledi.
Mantarı sabah saatlerinde bulduğunu söyleyen Adıgüzel, "Bunu çok yükseklerde ve çalıların içerisinde buldum. Çok değerli bir mantar. Yüksekte bunun yanında bir kaç tane daha benzer büyüklükte vardı ama ağırlık olacağı için getiremedim" dedi.
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