https://tr.sputniknews.com/20220706/4-temmuz-saldirgani-7-kez-birinci-derece-cinayetle-suclandi-1058367949.html

4 Temmuz saldırganı 7 kez birinci derece cinayetle suçlandı

4 Temmuz saldırganı 7 kez birinci derece cinayetle suçlandı

ABD'nin Illinois eyaletinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlediği saldırıyla 7 kişinin ölümüne ve en az 30 kişinin yaralanmasına sebep... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T04:34+0300

2022-07-06T04:34+0300

2022-07-06T04:34+0300

dünya

abd

4 temmuz bağımsızlık günü

saldırı

dava

silahlı saldırı

cinayet

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Illionis Eyalet Savcısı Eric Rinehart basın açıklamasında, 7 defa birinci derece cinayetle suçladığı Robert E. Crimo'nun eylemi için, 'önceden tasarlanmış ve hesaplanmış bir saldırı' tanımlamasında bulunarak, "Bunlar, dosyaya dahil edilecek birçok suçlamadan sadece ilki" dedi.Lake İlçesi Şerif Ofisinden Başkan Yardımcısı Christopher Covelli, 22 yaşındaki zanlının Eylül 2019'da bir şikayet üzerine evine baskın yapıldığını anlattı. Covelli, evdeki bir aile üyesinin Crimo'nun evdeki herkesi öldürmekle tehdit ettiğini söylediği bilgisini paylaştı.Ayrıca, zanlının farklı zamanlarda 5 silah edindiği, bunlarla birlikte kendisine ait olan 16 bıçak, bir hançer ve bir kılıç olmak üzere bir dizi keskin uçlu alete el konulduğu belirtildi.Yaklaşık 5 ay önce zanlının intihar girişiminde bulunduğu da vurgulandı.Bağımsızlık Günü saldırısı4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları dolayısıyla Illinois eyaletinin Highland Park bölgesinde yaşanan silahlı saldırı haberini ilk olarak Illinois eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Brad Schneider, Twitter hesabından paylaşmış, polis de daha sonra saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu açıklamıştı.Saldırıya ilişkin bilgileri güncelleyen Highland Park polisi, önce ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin de yaralandığını açıklamış, daha sonra bu sayılar 7 ölü ve 30'dan fazla yaralı olarak güncellemişti.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise silah seslerinin duyulmasının ardından tören alanında kalabalıktaki insanların panik halinde kaçıştığı görülürken, bazı görgü tanıklarının 50'den fazla silah sesi duyduğu kaydedilmişti.Aynı gün akşam olay yerine 8 kilometre uzaklıkta, aracıyla kaçarken yakalandığı belirtilen şüpheli Robert E. Crimo'nun saldırıyı planlamak için haftalarca çalıştığı ve yarı otomatik silahıyla 70'ten fazla atış yaptığı bilgisi paylaşılmıştı.Lake İlçesi Şerif Ofisinden Başkan Yardımcısı Christopher Covelli, kaçmak için kadın kıyafeti giyerek kalabalığa karışan saldırganın kurbanlarına 'rastgele' ateş ettiğine, hedef alırken 'ırk veya dinleri nedeniyle bir seçim yaptığına dair hiçbir belirti olmadığına' işaret etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220705/abdde-bagimsizlik-gunu-kutlamalarindaki-silahli-saldirida-olenlerin-sayisi-7ye-yukseldi-1058360518.html

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abd, 4 temmuz bağımsızlık günü, saldırı, dava, silahlı saldırı, cinayet