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https://tr.sputniknews.com/20220706/abdde-186-gunde-317-silahli-saldiri-duzenlendi-1058364342.html
ABD’de 186 günde 317 silahlı saldırı düzenlendi
ABD’de 186 günde 317 silahlı saldırı düzenlendi
ABD’deki silahlı şiddet olaylarını kataloglayan Gun Violence Archive, ABD’de bu yıl 186 günde saldırgan dışında 4 veya daha fazla kişinin vurulması veya... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T01:25+0300
2022-07-06T01:28+0300
dünya
abd
silah
silahlı saldırı
gun violence archive
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ABD’de silahlı saldırılara her gün bir yenisi daha ekleniyor.Silahlı şiddet olaylarını kataloglayan kar amacı gütmeyen Gun Violence Archive, ABD’de bu yıl 186 günde saldırgan dışında 4 veya daha fazla kişinin vurulması veya öldürülmesini içeren 317 silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.Archive, bunun haftada ortalama 11’den fazla silahlı saldırı anlamına geldiği ifade etti.Dün Bağımsızlık günü kutlamalarında, Illinois eyaletinde yer alan Highland Park’ta 22 yaşındaki Robert E. Crimo adlı saldırgan kalabalığa ateş açmış, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 39 kişi de yaralanmıştı.Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia'da 2 polis memuru, Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis'te resmi olmayan bir havai fişek kutlaması sırasında 8 kişi yaralandı.Indiana eyaletinde yer alan Gary kentinde ise partiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
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abd, silah, silahlı saldırı, gun violence archive

ABD’de 186 günde 317 silahlı saldırı düzenlendi

01:25 06.07.2022 (güncellendi: 01:28 06.07.2022)
© REUTERS / Cheney OrrABD - polis - olay yeri
ABD - polis - olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© REUTERS / Cheney Orr
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ABD’deki silahlı şiddet olaylarını kataloglayan Gun Violence Archive, ABD’de bu yıl 186 günde saldırgan dışında 4 veya daha fazla kişinin vurulması veya öldürülmesini içeren 317 silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
ABD’de silahlı saldırılara her gün bir yenisi daha ekleniyor.
Silahlı şiddet olaylarını kataloglayan kar amacı gütmeyen Gun Violence Archive, ABD’de bu yıl 186 günde saldırgan dışında 4 veya daha fazla kişinin vurulması veya öldürülmesini içeren 317 silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Archive, bunun haftada ortalama 11’den fazla silahlı saldırı anlamına geldiği ifade etti.
Dün Bağımsızlık günü kutlamalarında, Illinois eyaletinde yer alan Highland Park’ta 22 yaşındaki Robert E. Crimo adlı saldırgan kalabalığa ateş açmış, 7 kişi hayatını kaybetmiş, 39 kişi de yaralanmıştı.
Pensilvanya eyaletinde yer alan Philadelphia'da 2 polis memuru, Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis'te resmi olmayan bir havai fişek kutlaması sırasında 8 kişi yaralandı.
Indiana eyaletinde yer alan Gary kentinde ise partiye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
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