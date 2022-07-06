https://tr.sputniknews.com/20220706/abdde-4-temmuz-saldirganinin-wisconsinda-ikinci-bir-saldiri-planladigi-aciklandi-1058400091.html

ABD'de 4 Temmuz saldırganının ikinci bir saldırı planladığı açıklandı

ABD'de 4 Temmuz saldırganının ikinci bir saldırı planladığı açıklandı

ABD'nin llinois eyaletinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlediği saldırıyla 7 kişinin ölümüne ve en az 30 kişinin yaralanmasına sebep... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T21:17+0300

2022-07-06T21:17+0300

2022-07-06T21:19+0300

dünya

illinois

abd

4 temmuz bağımsızlık günü

robert e. crimo

christopher covelli

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ABD'de Lake İlçesi Şerif Ofisinden Başkan Yardımcısı Christopher Covelli, Chicago yakınlarındaki Highland Park'ta düzenlediği saldırıda 7 kişiyi öldüren Crimo'nun Wisconsin eyaletinde ikinci bir saldırı planladığını, fakat buna hazır olmadığını düşünüp yarı yoldan döndüğünü belirtti.Covelli, 7 kez birinci derece cinayetle suçlanan beyaz Amerikalının ani karar değişikliğiyle Illinois'e dönmesi sonucu yakalandığını, daha sonra gerçekleştirmeyi düşündüğü muhtemel ikinci saldırının böylece önlenmiş olduğunu ifade etti.Illinois'teki mahkemede hakimin Crimo'nun kefaletsiz olarak tutuklu yargılanmasına karar verdiği, polisin, saldırının gerçekleştirildiği çatı katında 83 mermi ve 3 sarjör bulduğu kaydedildi.Ayrıca 5 silaha sahip olduğu belirtilen Crimo'nun silah ruhsatı alabilmesi için babasının sponsor olduğu bilgisi paylaşıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220705/abdde-bagimsizlik-gunu-kutlamalarindaki-silahli-saldirida-olenlerin-sayisi-7ye-yukseldi-1058360518.html

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illinois, abd, 4 temmuz bağımsızlık günü, robert e. crimo, christopher covelli