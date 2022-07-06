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ABD'de 4 Temmuz saldırganının ikinci bir saldırı planladığı açıklandı
ABD'de 4 Temmuz saldırganının ikinci bir saldırı planladığı açıklandı
ABD'nin llinois eyaletinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlediği saldırıyla 7 kişinin ölümüne ve en az 30 kişinin yaralanmasına sebep... 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T21:17+0300
2022-07-06T21:19+0300
dünya
illinois
abd
4 temmuz bağımsızlık günü
robert e. crimo
christopher covelli
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ABD'de Lake İlçesi Şerif Ofisinden Başkan Yardımcısı Christopher Covelli, Chicago yakınlarındaki Highland Park'ta düzenlediği saldırıda 7 kişiyi öldüren Crimo'nun Wisconsin eyaletinde ikinci bir saldırı planladığını, fakat buna hazır olmadığını düşünüp yarı yoldan döndüğünü belirtti.Covelli, 7 kez birinci derece cinayetle suçlanan beyaz Amerikalının ani karar değişikliğiyle Illinois'e dönmesi sonucu yakalandığını, daha sonra gerçekleştirmeyi düşündüğü muhtemel ikinci saldırının böylece önlenmiş olduğunu ifade etti.Illinois'teki mahkemede hakimin Crimo'nun kefaletsiz olarak tutuklu yargılanmasına karar verdiği, polisin, saldırının gerçekleştirildiği çatı katında 83 mermi ve 3 sarjör bulduğu kaydedildi.Ayrıca 5 silaha sahip olduğu belirtilen Crimo'nun silah ruhsatı alabilmesi için babasının sponsor olduğu bilgisi paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220705/abdde-bagimsizlik-gunu-kutlamalarindaki-silahli-saldirida-olenlerin-sayisi-7ye-yukseldi-1058360518.html
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illinois, abd, 4 temmuz bağımsızlık günü, robert e. crimo, christopher covelli

ABD'de 4 Temmuz saldırganının ikinci bir saldırı planladığı açıklandı

21:17 06.07.2022 (güncellendi: 21:19 06.07.2022)
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKAABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.07.2022
© AFP 2022 / JIM VONDRUSKA
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ABD'nin llinois eyaletinde, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları sırasında düzenlediği saldırıyla 7 kişinin ölümüne ve en az 30 kişinin yaralanmasına sebep olan Robert E. Crimo'nun ikinci bir saldırı planladığı anlaşıldı.
ABD'de Lake İlçesi Şerif Ofisinden Başkan Yardımcısı Christopher Covelli, Chicago yakınlarındaki Highland Park'ta düzenlediği saldırıda 7 kişiyi öldüren Crimo'nun Wisconsin eyaletinde ikinci bir saldırı planladığını, fakat buna hazır olmadığını düşünüp yarı yoldan döndüğünü belirtti.
Covelli, 7 kez birinci derece cinayetle suçlanan beyaz Amerikalının ani karar değişikliğiyle Illinois'e dönmesi sonucu yakalandığını, daha sonra gerçekleştirmeyi düşündüğü muhtemel ikinci saldırının böylece önlenmiş olduğunu ifade etti.
Illinois'teki mahkemede hakimin Crimo'nun kefaletsiz olarak tutuklu yargılanmasına karar verdiği, polisin, saldırının gerçekleştirildiği çatı katında 83 mermi ve 3 sarjör bulduğu kaydedildi.
Ayrıca 5 silaha sahip olduğu belirtilen Crimo'nun silah ruhsatı alabilmesi için babasının sponsor olduğu bilgisi paylaşıldı.
ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.07.2022
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