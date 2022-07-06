https://tr.sputniknews.com/20220706/abdde-trumpin-ekibi-2020-baskanlik-secimleriyle-ilgili-ifadeye-cagrildi-1058364050.html

ABD'de Trump'ın ekibi 2020 başkanlık seçimleriyle ilgili ifadeye çağrıldı

ABD'de Trump'ın ekibi 2020 başkanlık seçimleriyle ilgili ifadeye çağrıldı

ABD'nin eski Başkan Donal Trump'ın avukatı Robert Giulliani, Cumhuriyet Partili Senatör Lindsey Graham ve seçim kampanyasındaki hukuk ekibinin, 2020 başkanlık... 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T01:15+0300

2022-07-06T01:15+0300

2022-07-06T01:16+0300

donald trump

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başkanlık seçimi

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ABD'de Trump'ın yakın ekibi 2020 başkanlık seçimleriyle ilgili ifadeye çağrıldıNEW YORK (AA) - ABD'nin eski Başkan Donal Trump'ın avukatı Robert Giulliani, Cumhuriyet Partili Senatör Lindsey Graham ve seçim kampanyasındaki hukuk ekibinin, 2020 başkanlık seçimleriyle ilgili Georgia eyaletinde görevlendirilen özel jüriye ifadeye çağrıldığı bildirildi.Fulton İlçesi Bölge Savcısı Fani Willis, 'Trump Kampanyası tarafından Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarını etkilemek için birden çok eyalette, koordineli bir plan' olduğunu iddia ettiği soruşturma kapsamında, eski New York Belediye Başkanı Giulliani, Senatör Graham ve Trump'ın son başkanlık seçiminde görevli hukuk ekibinin ”özel büyük jüri” tarafından dinlenmesini istedi.ABD Başkanı Joe Biden'ın kazandığı 2020 seçimlerinde, Georgia'da Trump ve ekibinin yasadışı işler karışıp karışmadığına yönelik soruşturma, Trump'ın bu yaz bir sonraki seçimde başkan adaylığını açıklamasının beklendiği bir dönemde geldi.Willis'in dilekçesinde, Senatör Graham ve Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger arasında Kasım 2020'de gerçekleşen telefon görüşmesinin ve Aralık 2020 Georgia yasama komitesi oturumlarında seçimle ilgili yapılan yorumların incelediğine değinildi.Dilekçenin detayında, Graham'ın Raffensperger'den "Trump için daha olumlu bir sonuç olasılığını araştırmak için" bazı kayıp oy pusulalarının yeniden incelenmesini istediği iddia edildi.Aynı belgede Giulliani ise hem "Trump'ın kişisel avukatı" hem de Georgia ve diğer eyaletlerde "Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarını etkilemeye çalışan Trump kampanyasının çabalarının baş avukatı" olarak tanımlandı.

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donald trump, ifade, başkanlık seçimi