https://tr.sputniknews.com/20220706/abdden-iranin-13-petrol-sirketine-yaptirim-1058401247.html
ABD’den İran’ın 13 petrol şirketine yaptırım
ABD’den İran’ın 13 petrol şirketine yaptırım
ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın petrol sektörüyle bağlantılı 13 şirket, iki tanker ve iki vatandaşına karşı yaptırım kararı alındığını belirtti. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T21:50+0300
2022-07-06T21:50+0300
2022-07-06T21:50+0300
dünya
iran'a yaptırımlar
abd
petrol
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ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın 13 petrol şirketine ve 2 İran vatandaşına yaptırım kararı aldı. Kara listeye dahil edilenler arasında BAE, Çin ve Vietnam’da kayıtlı şirketler, Gabon ve Panama bandırmalı tankerler yer alıyor.Yaptırımlar, bu şirketlerin ABD’deki varlıklara el konmasını ve ABD vatandaşların bu şirketlerle iş yapmasının yasaklanmasını öngörüyor.
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MIA „Rosiya Segodnya“
iran'a yaptırımlar, abd, petrol
ABD’den İran’ın 13 petrol şirketine yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın petrol sektörüyle bağlantılı 13 şirket, iki tanker ve iki vatandaşına karşı yaptırım kararı alındığını belirtti.
ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın 13 petrol şirketine ve 2 İran vatandaşına yaptırım kararı aldı.
Kara listeye dahil edilenler arasında BAE, Çin ve Vietnam’da kayıtlı şirketler, Gabon ve Panama bandırmalı tankerler yer alıyor.
Yaptırımlar, bu şirketlerin ABD’deki varlıklara el konmasını ve ABD vatandaşların bu şirketlerle iş yapmasının yasaklanmasını öngörüyor.