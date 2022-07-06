https://tr.sputniknews.com/20220706/abdden-iranin-13-petrol-sirketine-yaptirim-1058401247.html

ABD’den İran’ın 13 petrol şirketine yaptırım

ABD’den İran’ın 13 petrol şirketine yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın petrol sektörüyle bağlantılı 13 şirket, iki tanker ve iki vatandaşına karşı yaptırım kararı alındığını belirtti. 06.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-06T21:50+0300

2022-07-06T21:50+0300

2022-07-06T21:50+0300

dünya

iran'a yaptırımlar

abd

petrol

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ABD Hazine Bakanlığı, İran’ın 13 petrol şirketine ve 2 İran vatandaşına yaptırım kararı aldı. Kara listeye dahil edilenler arasında BAE, Çin ve Vietnam’da kayıtlı şirketler, Gabon ve Panama bandırmalı tankerler yer alıyor.Yaptırımlar, bu şirketlerin ABD’deki varlıklara el konmasını ve ABD vatandaşların bu şirketlerle iş yapmasının yasaklanmasını öngörüyor.

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2022

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iran'a yaptırımlar, abd, petrol