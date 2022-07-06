https://tr.sputniknews.com/20220706/aeroflot-bodrum-ve-dalamana-ucuslarina-yeniden-basliyor--1058385719.html
Aeroflot Bodrum ve Dalaman’a uçuşlarına yeniden başlıyor
Aeroflot Bodrum ve Dalaman’a uçuşlarına yeniden başlıyor
Rusya’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot, 15 Temmuz itibarıyla Bodrum, 17 Temmuz itibarıyla ise Dalaman’a uçuşları yeniden başlatacak. 06.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-06T14:47+0300
2022-07-06T14:47+0300
2022-07-06T14:48+0300
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Rus turistlerin yoğun olarak tercih ettiği Türkiye’ye uçak biletlerinin yetersiz kaldığının belirtildiği son günlerde Aeroflot, 15 Temmuz’da Bodrum, 17 Temmuz’da da Dalaman uçuşlarına başlayacağını duyurdu. Bodrum uçuşları her gün Airbus A320 ile, saat 10.10’da Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı kalkışlı olarak yapılacak. Bodrum’dan kalkış ise 17.10’da olacak. Dalaman uçuşları pazartesi, perşembe ve pazar günleri olmak üzere, haftada üç kez Airbus A320 uçakları ile düzenlenecek. Şeremetyevo Havalimanı’ndan saat 18.35’te Dalaman’a uçulacak, 01:30’da da Dalaman’dan dönüş yapılacak. Rus Dış Turizm Operatörleri Birliği Turpomoş (Turistik Yardım) Direktörü Aleksandr Osaulenko Rusya’dan Türkiye’ye turist akışının geçen yıla kıyasla yarı yarıya azaldığını söylemişti. Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) daha önce uçak biletlerinin Türkiye’de tatil yapmak isteyen turistler için yetersiz geldiğini, yaz ortasına kadar biletlerin neredeyse tamamının tükendiğini açıklamıştı. ATOR’a göre durum değişmezse Antalya yaz sezonunda yaklaşık 2.9-3 milyon Rus turist ağırlayabilecek. Bu sayı, 2019 yılındakinden yüzde 45, 2021 yılındakindense yüzde 17 daha az.
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Aeroflot Bodrum ve Dalaman’a uçuşlarına yeniden başlıyor
14:47 06.07.2022 (güncellendi: 14:48 06.07.2022) Abone ol
Rusya’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot, 15 Temmuz itibarıyla Bodrum, 17 Temmuz itibarıyla ise Dalaman’a uçuşları yeniden başlatacak.
Rus turistlerin yoğun olarak tercih ettiği Türkiye’ye uçak biletlerinin yetersiz kaldığının belirtildiği son günlerde Aeroflot, 15 Temmuz’da Bodrum, 17 Temmuz’da da Dalaman uçuşlarına başlayacağını duyurdu.
Bodrum uçuşları her gün Airbus A320 ile, saat 10.10’da Moskova’daki Şeremetyevo Havalimanı kalkışlı olarak yapılacak. Bodrum’dan kalkış ise 17.10’da olacak. Dalaman uçuşları pazartesi, perşembe ve pazar günleri olmak üzere, haftada üç kez Airbus A320 uçakları ile düzenlenecek. Şeremetyevo Havalimanı’ndan saat 18.35’te Dalaman’a uçulacak, 01:30’da da Dalaman’dan dönüş yapılacak.
Rus Dış Turizm Operatörleri Birliği Turpomoş (Turistik Yardım) Direktörü Aleksandr Osaulenko Rusya’dan Türkiye’ye turist akışının geçen yıla kıyasla yarı yarıya azaldığını söylemişti.
Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR) daha önce uçak biletlerinin Türkiye’de tatil yapmak isteyen turistler için yetersiz geldiğini, yaz ortasına kadar biletlerin neredeyse tamamının tükendiğini açıklamıştı. ATOR’a göre durum değişmezse Antalya yaz sezonunda yaklaşık 2.9-3 milyon Rus turist ağırlayabilecek. Bu sayı, 2019 yılındakinden yüzde 45, 2021 yılındakindense yüzde 17 daha az.